Xử lý tiền lương tồn đọng tại CB, GPBank và OceanBank: Chính phủ chốt hướng giải quyết

Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép quyết toán chi phí tiền lương của các ngân hàng CB, GPBank và OceanBank đã phát sinh từ năm 2015 đến trước thời điểm chuyển giao bắt buộc.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 11/2026, quy định về việc xử lý và quyết toán chi phí tiền lương đã chi trả cho cán bộ, nhân viên và người lao động tại Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB), Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) phát sinh trước thời điểm chuyển giao bắt buộc.

Theo nghị quyết, chi phí tiền lương bao gồm tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản có tính chất tiền lương theo quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm và kế toán. Việc quyết toán áp dụng đối với các khoản chi phát sinh trước thời điểm chuyển giao bắt buộc.

Đối tượng áp dụng gồm các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc gồm: CB, GPBank, OceanBank.

Các Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép quyết toán chi phí tiền lương của các ngân hàng CB, GPBank và OceanBank đã phát sinh từ năm 2015 đến trước thời điểm chuyển giao bắt buộc được ghi nhận hạch toán theo hồ sơ, chứng từ của các ngân hàng; việc quyết toán thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, chỉ đạo các ngân hàng CB, GPBank và OceanBank hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quyết toán. Đồng thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, kiến nghị cũng như tính chính xác của số liệu báo cáo.

Về phía các ngân hàng CB, GPBank và OceanBank có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu trong các báo cáo cũng như báo cáo tài chính liên quan.

Tháng 11/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố quyết định chuyển giao bắt buộc GPBank cho VPBank. Tháng 10/2024, 2 ngân hàng yếu kém khác là CB và OceanBank cũng đã được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank và MB. Việc chuyển giao được thực hiện theo chương trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng của NHNN nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, chủ nợ và từng bước phục hồi hoạt động của các ngân hàng yếu kém trở lại trạng thái bình thường. Trước khi được chuyển giao, các ngân hàng trên đều nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của NHNN sau nhiều năm tích lũy lượng lớn nợ xấu và lỗ lũy kế.

