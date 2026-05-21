Cận cảnh tháo dỡ nhà phố Bạch Đằng, mở đường làm cầu mới 16.000 tỷ đồng

Lệ Chi
Những căn nhà dọc phố Bạch Đằng (Hà Nội) lần lượt được tháo dỡ, nhường chỗ cho dự án cầu Trần Hưng Đạo trị giá gần 16.000 tỷ đồng, một trong những công trình giao thông trọng điểm qua sông Hồng.

Những ngày trung tuần tháng 5/2026, hàng loạt công trình dọc các tuyến phố Bạch Đằng và Vạn Kiếp (phường Hồng Hà, Hà Nội) đang được khẩn trương tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội).
Không khí giải phóng mặt bằng diễn ra gấp rút, với máy móc và nhân công làm việc liên tục nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Dọc tuyến phố Vạn Kiếp và Bạch Đằng, nhiều công trình nằm trong phạm vi dự án đã cơ bản được phá dỡ, để lộ những khoảng đất trống phục vụ thi công
Hàng trăm hộ dân thuộc diện thu hồi đất cũng chủ động tháo dỡ nhà cửa, thu dọn đồ đạc và di dời tài sản đến nơi ở mới, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.
Các máy xúc hoạt động liên tục, sử dụng càng thép để phá dỡ các mảng bê tông, thu gom sắt thép và phế liệu xây dựng, sau đó vận chuyển ra khỏi khu vực để trả lại mặt bằng sạch.
Trước khi giải tỏa, phố Vạn Kiếp dài hơn 200 m, rộng khoảng 5–7 m, nối từ đường đê Nguyễn Khoái ra sát mép sông Hồng. Hai bên tuyến phố là những dãy nhà dân san sát, phía dưới nhiều hộ kinh doanh buôn bán tấp nập, tạo nên một khu dân cư sôi động ven sông.
Cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được TP Hà Nội tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, với mục tiêu hoàn tất toàn bộ trước ngày 30/6/2026.
Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án Cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) trên địa bàn là 44.486 m2, liên quan đến 335 hộ dân và tổ chức. Đến nay, phường đã phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Bà Minh - sống trên phố Bạch Đằng - cho biết gia đình đã bàn giao mặt bằng của căn nhà gắn bó nhiều năm để phục vụ dự án. Theo bà, các thủ tục được triển khai nhanh chóng, người dân được hướng dẫn chi tiết nên gia đình yên tâm chấp hành. Do nhà có nhiều thành viên, gia đình được hỗ trợ 15 triệu đồng/tháng để thuê chỗ ở tạm gần khu vực, giúp các cháu tiếp tục học tập ổn định trong năm học. “Chúng tôi được hướng dẫn cụ thể nên cũng yên tâm bàn giao mặt bằng, chỉ mong sớm được bố trí nơi ở mới để ổn định cuộc sống”, bà Minh chia sẻ.
Trong khi đó, với những hộ chỉ bị thu hồi một phần diện tích phục vụ dự án Cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nhiều căn nhà rơi vào cảnh bị thu hẹp hoặc bị “xẻ” một phần mặt tiền. Không ít gia đình phải tạm thời chia tách sinh hoạt: một số thành viên đi thuê nhà ở nơi khác, còn lại một người ở lại trông coi nhà cửa, chờ hoàn tất việc giải phóng mặt bằng rồi mới tiến hành sửa chữa.
Theo các hộ dân, mức bồi thường đối với phần diện tích bị cắt sâu vào nhà dao động khoảng 100 triệu đồng/m2, tùy vị trí và diện tích bị ảnh hưởng; trong khi một số hộ nằm trong ngõ nhận mức đền bù khoảng 48-50 triệu đồng/m2.
Đối với các hộ thuộc diện thu hồi toàn bộ đất, người dân được mua đất tái định cư tại xã Thư Lâm (khu vực huyện Đông Anh cũ, phía Đông Bắc Hà Nội) với giá khoảng 11 triệu đồng/m2. Trong khi đó, theo khảo sát thị trường, đất tại khu vực này hiện đang được giao dịch phổ biến ở mức 80-100 triệu đồng/m2.
Dự án Cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) có tổng chiều dài khoảng hơn 4 km, điểm đầu tại nút giao Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông (phường Hoàn Kiếm) và điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Long Biên).
Công trình có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục kết nối quan trọng qua sông Hồng, góp phần giảm tải cho hệ thống cầu hiện hữu và thúc đẩy phát triển đô thị hai bờ sông.

Từ khóa: #cầu Trần Hưng Đạo #Phố Vạn Kiếp #Phố Bạch Đằng #Hà Nội giải phóng mặt bằng

Sau 23 năm, Đất Xanh đổi tên thành Bluemarq Group?

Tập đoàn Đất Xanh công bố đổi tên thành Bluemarq Group, đồng thời triển khai tái cấu trúc toàn diện, chuyển từ mô hình bán sản phẩm sang kết hợp phát triển và khai thác tài sản nhằm tạo dòng tiền ổn định, dài hạn.

Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 20/5 niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại đơn vị thành viên của Petrovietnam.

Thị trường bất động sản TP.HCM vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.