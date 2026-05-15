10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam: BIDV dẫn đầu, vị trí á quân thuộc về VietinBank

Hoàng Anh
Cuối quý I/206, BIDV là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống, các vị trí tiếp theo thuộc về VietinBank, Vietcombank, MB, VPBank.

Dữ liệu mới công bố cho thấy 18/27 ngân hàng ghi nhận tổng tài sản tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) là nhà băng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tính đến cuối tháng 3/2026 với hơn 3,38 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, tương đương mức tăng 57.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020-2025, tổng tài sản của BIDV liên tục tăng trưởng, vượt mốc 3 triệu tỷ đồng vào cuối năm ngoái.

Tính từ cuối năm 2020 đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của nhà băng tăng hơn 1,8 triệu tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5-10% trong năm nay. Nếu hoàn thành kế hoạch đặt ra, BIDV tiếp tục trở thành nhà băng quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Quay lại với bảng xếp hạng, sau BIDV là hai Big4: VietinBank và Vietcombank với quy mô tài sản lần lượt là 2,92 triệu tỷ và 2,55 triệu tỷ đồng. So với đầu năm, 2 nhà băng ghi nhận tăng trưởng lần lượt 6%, 4% về quy mô.

Năm nay, VietinBank cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5-10% so với năm trước.

Để đạt được mục tiêu trên, ngân hàng cho biết sẽ thực thi 5 trọng tâm chiến lược gồm: Đa dạng hóa doanh thu và tăng trưởng bền vững; Trở thành ngân hàng phục vụ chính của khách hàng trọng tâm; Tăng cường hiệu quả kênh bán; Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro & thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro; Thúc đẩy sáng kiến kinh doanh mới & nâng cao hiệu quả hoạt động TSC.

Trong khi đó, Vietcombank cho biết sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản phù hợp với tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng dự kiến tăng 10% và không vượt quá hạn mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao là 13%, huy động vốn thị trường 1 phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Giải thích về con số tăng trưởng tín dụng, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết quan điểm của nhà băng là tăng trưởng bền vững.

“Tăng trưởng bền vững ở đây là chúng ta phát triển có chất lượng, có hiệu quả và đem lại lợi ích cho cổ đông, chứ không phải việc chúng ta tăng trưởng nóng ngày hôm nay rồi ngày mai lại phải đi xử lý, kiểm soát các chỉ số liên quan”, ông Vinh nêu.

Trong nhóm ngoài quốc doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) dẫn đầu về quy mô với 1,61 triệu tỷ đồng, tiếp đó là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) với 1,37 triệu tỷ, tăng 9% so với cuối năm trước.

Câu lạc bộ nhà băng triệu tỷ còn có sự góp mặt của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) với 1,19 triệu tỷ, Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) với 1,03 triệu tỷ.

3 ứng viên còn lại góp mặt trong Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất gồm Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) với hơn 984.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) với 930.000 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) với gần 860.000 tỷ đồng.

Quy mô tài sản nhà băng nào giảm mạnh nhất?

Nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng quy mô tài sản của Sacombank có xu hướng giảm mạnh nhất trong số các ngân hàng. So với cuối năm 2025, tổng tài sản của nhà băng này giảm hơn 57.000 tỷ đồng.

Dù giai đoạn 2020 – 2025, tổng tài sản của nhà băng này liên tục tăng trưởng. Đặc biệt vào cuối năm ngoái, quy mô tài sản của Sacombank tăng gần 170.000 tỷ đồng so với đầu năm. Song, đà tăng trưởng này không duy trì được trong quý đầu tiên của năm 2026.

Sacombank đang có những sự thay đổi lớn kể từ khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Bên cạnh đó, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP.HCM ra Phú Thọ, chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

Năm 2026, Sacombank lên kế hoạch mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.100 tỷ đồng tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025, thấp hơn 45% so với kế hoạch năm trước (14.650 tỷ đồng). Điều này phản ánh những thách thức trong năm qua và cũng là bước đi thận trọng theo định hướng phát triển dài hạn mới của nhà băng.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) cũng chứng kiến quy mô tài sản giảm mạnh. Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của nhà băng giảm 4% so với đầu năm, tương ứng với mức giảm 24.700 tỷ đồng.

Hết tháng 3/2026, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) cũng giảm còn hơn 190.000 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối năm ngoái. Với mục tiêu tổng tài sản đạt 230.000 tỷ đồng trong năm nay, Vietbank cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong các quý sắp tới.

4 ngân hàng khác ghi nhận giảm về quy mô trong quý đầu năm là Nam A Bank, Eximbank, Bac A Bank, Vietbank và PGBank.

Tổng tài sản các ngân hàng tính đến ngày 31/3/2026. * là BCTC riêng lẻ.

