Sau 23 năm, Đất Xanh đổi tên thành Bluemarq Group?

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần Bluemarq Group tại sự kiện tổ chức ở TP.HCM.

Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Bluemarq Group và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Việc tái cấu trúc thương hiệu tập đoàn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 17/05/2026. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với tên gọi mới được cấp ngày 6/5/2026.

Mã chứng khoán DXG của tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu Bluemarq Group mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý III/2026.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước đó, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, ông Lương Trí Thìn đã chia sẻ với cổ đông về kế hoạch tái cấu trúc mang tính chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Theo đó, công ty định hướng phát triển dựa trên 4 trụ cột chính gồm: đầu tư, phát triển dự án, quản lý và khai thác tối ưu tài sản tạo ra nguồn doanh thu định kỳ, cùng dịch vụ bất động sản.

Ông cho biết doanh nghiệp sẽ chuyển dịch mô hình từ chỉ tập trung bán sản phẩm sang kết hợp giữa bán và khai thác tài sản, qua đó tạo ra dòng tiền ổn định, giảm phụ thuộc vào chu kỳ biến động của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, mảng đầu tư sẽ đóng vai trò như một động lực quan trọng nhằm thu hút các nguồn vốn mới cho tập đoàn.

Theo ông Lương Trí Thìn, quá trình tái cấu trúc lần này hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững trong dài hạn, do đó không đơn thuần chỉ là việc thay đổi tên công ty.

Ông cũng nhấn mạnh rằng thương hiệu Đất Xanh đã được xây dựng và phát triển suốt 23 năm, với sự nhận diện mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản.

Việc tái cấu trúc thương hiệu lần này nhằm định hình rõ hơn chiến lược phát triển, đồng thời tạo nền tảng cho các kế hoạch triển khai mà Hội đồng chiến lược và ban điều hành đã hoạch định.

Bluemarq Group hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỷ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự. Thương hiệu Đất Xanh thuộc hệ sinh thái Bluemarq Group được thừa hưởng nền tảng kinh doanh và tiếp tục dẫn dắt vận hành mạng lưới gần 100 công ty và chi nhánh dịch vụ bất động sản trên toàn quốc.