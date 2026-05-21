VPBank, Techcombank chia cổ tức, hướng tới vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

VPBank và Techcombank triển khai phát hành cổ phiếu và chia cổ tức, qua đó tăng vốn điều lệ, tiến gần hoặc vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện VPBank dự kiến phát hành hơn 2,066 tỷ cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 26,04%, giúp vốn điều lệ tăng từ hơn 79.339 tỷ đồng lên hơn 100.000 tỷ đồng. Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, sẽ nhận thêm khoảng 85,5 triệu cổ phiếu VPB mới, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên hơn 328,5 triệu, tương đương 4,14% vốn điều lệ. Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt 7%, tương đương 700 đồng/cổ phiếu, với tổng chi khoảng 4.960 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60% từ vốn chủ sở hữu. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, dự kiến nhận thêm khoảng 47,17 triệu cổ phiếu mới, trong khi Tập đoàn Masan có thể nhận thêm khoảng 636 triệu cổ phiếu TCB. Nếu hoàn tất các phương án, vốn điều lệ của Techcombank có thể tăng lên hơn 113.000 tỷ đồng, trở thành một trong những ngân hàng tư nhân có quy mô vốn lớn nhất hệ thống. Cung cấp bởi

VPBank dự kiến phát hành hơn 2,066 tỷ cổ phiếu thưởng

VPBank đã thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa chính thức thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026. Trọng tâm của kế hoạch này là đợt phát hành quy mô lớn hơn 2 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án được phê duyệt, VPBank dự kiến phát hành hơn 2,066 tỷ cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành tương ứng là 26,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 20.660 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cổ đông sở hữu khoảng 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 2,6 cổ phiếu mới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT, người chèo lái VPBank từ năm 2010 đến nay, sẽ nhận thêm khoảng 85,5 triệu cổ phiếu VPB mới. Ông Ngô Chí Dũng hiện sở hữu hơn 328,5 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ 4,14% vốn điều lệ ngân hàng).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng thêm 20.600 tỷ đồng từ hơn 79.339 tỷ đồng lên mốc mới là hơn 100.000 tỷ đồng.

Việc này có thể chính thức đưa VPBank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cán cột mốc lịch sử 100.000 tỷ đồng về vốn điều lệ, đứng chung nhóm dẫn đầu hệ thống cùng các ngân hàng lớn có cùng kế hoạch nâng vốn trong năm nay như Techcombank hay MB Bank.

Techcombank cũng đang “rục rịch” tăng vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Ảnh: Techcombank.

Chủ tịch Techcombank nhận thêm 47,17 triệu cổ phiếu

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) cũng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngân hàng đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương đương 700 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Techcombank dự kiến chi khoảng 4.960 tỷ đồng để trả cổ tức.

Đồng thời, cổ đông còn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ lên tới 60%, cùng với kế hoạch phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động. Đây là yếu tố chính giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng mạnh.

Nếu hoàn tất các phương án trên, vốn điều lệ của Techcombank có thể tăng lên hơn 113.000 tỷ đồng, qua đó trở thành một trong những ngân hàng tư nhân có quy mô vốn lớn nhất hệ thống. Quy mô vốn này sẽ đưa Techcombank chính thức vượt qua các đối thủ lớn để trở thành tổ chức tín dụng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Về phân bổ cổ phần, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank – dự kiến nhận thêm khoảng 47,17 triệu cổ phiếu mới. Trong khi đó, Tập đoàn Masan, cổ đông tổ chức lớn nhất khi nắm giữ gần 1,06 tỷ cổ phiếu TCB (tương đương 14,88% vốn điều lệ), có thể nhận thêm khoảng 636 triệu cổ phiếu.