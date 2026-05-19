Hà Nội hỗ trợ tạm cư tối đa 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân diện giải tỏa

Hà Nội sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian chỉnh trang các khu tái định cư, với mức 5 triệu đồng/tháng cho hộ độc thân và tối đa 15 triệu đồng/hộ nhiều người. Thông tin được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết ngày 19/5.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin tới báo chí về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo ông Dũng, về quy hoạch, thành phố hiện chỉ còn một quy hoạch tổng thể tích hợp tất cả các loại quy hoạch trước đây, bao gồm quy hoạch chung và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thẩm quyền quản lý đã được giao cho Chủ tịch UBND thành phố. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện việc công bố quy hoạch, bao gồm cả hệ thống bản vẽ để người dân có thể tiếp cận và theo dõi.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng sa bàn và mô hình 4D để phục vụ việc nghiên cứu và tiếp cận quy hoạch một cách trực quan hơn. Thành phố dự kiến công bố đầy đủ nội dung quy hoạch tại hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2026 - sự kiện mà theo lãnh đạo thành phố, đã khoảng 5 năm Hà Nội chưa tổ chức.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND thành phố cho biết Hà Nội hiện có 26 cơ chế đặc thù. Các cơ chế này được xây dựng từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, phản ánh sự khác nhau của chính sách đất đai qua nhiều giai đoạn cũng như những tồn tại lịch sử liên quan đến đất đai.

Song song với đó, thành phố đang chuẩn bị quỹ nhà tái định cư để giới thiệu cho người dân tại các dự án có nhu cầu. Đối với các khu tái định cư hiện hữu cần chỉnh trang, sửa chữa, Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian chờ bố trí nhà ở.

Theo quy định tại Quyết định 40 của thành phố, mức hỗ trợ đối với hộ độc thân 5 triệu đồng/tháng; đối với hộ nhiều người là 2,5 triệu đồng/người/tháng và tối đa 15 triệu đồng/hộ mỗi tháng.

Theo ông Dũng, với mức hỗ trợ này, người dân hoàn toàn có thể thuê được một căn hộ chung cư trong khu vực, bởi chính sách đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo giá thuê nhà trên thị trường, qua đó tiệm cận với mặt bằng giá thực tế.

Về tổ chức thực hiện, trước đây thành phố đã phân công công tác giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc”. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ, chuyên viên theo sát từng địa bàn xã, phường để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Thời gian tới, thành phố sẽ thiết lập thêm kênh kết nối giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với các ngành liên quan như quy hoạch, kiến trúc nhằm phục vụ công tác quản lý quỹ đất, quỹ nhà. Đồng thời, Hà Nội cũng mở thêm kênh trao đổi thông tin với báo chí để công khai các nội dung liên quan.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, trong định hướng quy hoạch dài hạn, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu - văn hiến, thông minh và sáng tạo, trong đó yếu tố văn hiến và văn hóa được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, thành phố kiên định phát triển nhưng không đánh đổi các giá trị truyền thống.