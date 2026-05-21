OCB có biến động nhân sự, miễn nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã: OCB) vừa bổ nhiệm ông Shayannasr Hamed (Chris Shayan) giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/6.

Theo giới thiệu, ông Chris Shayan (sinh năm 1984) có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng, fintech, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, ông được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là việc phát triển nền tảng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp đa kênh.

“Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng, việc bổ nhiệm ông Chris Shayan được kỳ vọng sẽ giúp OCB tăng tốc quá trình đổi mới công nghệ, xây dựng nền tảng dữ liệu thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới”, OCB thông tin.

Ông Chris Shayan – Tân Phó Tổng Giám đốc OCB.

Ở chiều ngược lại, HĐQT OCB quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc Phạm Hồng Hải do có đơn từ nhiệm trước đó. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 1/6.

Ông Hải sinh năm 1974, có trình độ Cử nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế TP HCM. Ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc OCB kể từ tháng 7/2024.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam và nước ngoài. Ông từng giữ các chức vụ như: Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam; Giám đốc toàn quốc phụ trách các khách hàng doanh nghiệp đa quốc gia – Ngân hàng HSBC Canada và nhiều chức vụ quan trọng khác.

Ông Phạm Hồng Hải.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, OCB tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo OCB cho rằng kế hoạch năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 39% là rất thách thức trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, với nền tảng đã xây dựng từ 2024 - 2025, ngân hàng tin rằng vẫn có dư địa để đạt được.

“Quan trọng là tăng trưởng sẽ không chỉ phụ thuộc vào tín dụng mà tỷ trọng thu nhập ngoài lãi sẽ tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ này đã tăng từ khoảng 14% năm 2024 lên 20% năm 2025 và còn nhiều tiềm năng để cải thiện”, lãnh đạo OCB nhấn mạnh.

