Chân dung tân Tổng Giám đốc Petrovietnam

Hoàng Anh
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại đơn vị thành viên của Petrovietnam.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường vào vị trí Tổng Giám đốc.

Trước khi đảm nhiệm vị trí trên, ông Cường giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên và là Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam từ tháng 9/2024 đến ngày 17/5/2026.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường.

Tân Tổng Giám đốc Petrovietnam sinh năm 1974 tại tỉnh Hải Dương (cũ). Ông Cường có bằng Đại học Hàng hải, Đại học Giao thông vận tải TP HCM và có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí.

Từ tháng 6/1995 - 4/2000, ông là thủy thủ tại Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC. Sau đó, từ tháng 3/2004, ông làm việc tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), sau này là Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) - thành viên của Petrovietnam.

Tại PTSC, ông Cường đã qua nhiều vị trí như: Phó Trưởng Phòng Thương mại, Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch sản xuất, Phó phòng phụ trách Phòng Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án, Trưởng ban Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án xuyên suốt đến năm 2009.

Từ tháng 8/2009, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PTSC. Ông cũng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao tại các công ty thành viên thuộc PTSC như Công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA (Singapore), PTSC AP (Singapore), Công ty Rong Doi MV 12 (Singapore), MVOT (Malaysia)…

Đến tháng 5/2018, ông Cường làm Tổng Giám đốc PTSC. Tháng 9/2024- 17/5/2026, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Tại Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" diễn ra vào tháng 3, lãnh đạo Petrovietnam đã hé lộ về kết quả kinh doanh trong quý I/2026.

Về sản xuất, khai thác dầu thô, đã tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2025, đây cũng là năm đầu tiên đạt được tăng trưởng sau 11 năm. Sản xuất điện tăng 18% so với cùng kỳ. Sản xuất xăng dầu đạt hơn 14 triệu tấn, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Về chỉ tiêu tài chính, doanh thu hợp nhất quý I/2026 tăng 17% so với cùng kỳ và đạt 10% so với kế hoạch của Chính phủ giao.

