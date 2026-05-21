Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 bị khởi tố

Ngày 21/5 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 – Mã chứng khoán: TV2) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhiều lãnh đạo công ty bị khởi tố.

Theo thông báo của PECC2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT PECC2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng PECC2.

Để xử lý biến động này, PECC2 tiếp tục phát đi thông cáo báo chí và cho biết sẽ tiến hành phân công lại và ủy quyền hợp pháp toàn bộ thẩm quyền ký kết, phê duyệt của hai cá nhân bị ảnh hưởng cho các thành viên khác trong Ban điều hành.

Đối với hoạt động vận hành tại các công trình, doanh nghiệp khẳng định toàn bộ đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư và nhân sự chuyên môn vẫn duy trì công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp và giám sát an toàn theo đúng tiến độ quy định.

Riêng hệ thống dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M) tại các nhà máy điện vẫn tổ chức ứng trực 24/7 để đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã cam kết với đối tác.

Về mặt dòng tiền, PECC2 cam kết mọi nghĩa vụ tài chính, hoạt động thanh toán, bảo lãnh ngân hàng cũng như các chế độ lương, bảo hiểm cho người lao động vẫn diễn ra bình thường theo đúng lộ trình pháp lý của một tổ chức niêm yết trên sàn HOSE.

Theo thông tin từ PECC2, ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT của công ty, sinh năm 1970 tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Ông Hùng đã nắm giữ chức Chủ tịch PECC2 từ tháng 6/2022 tới nay.

Còn bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ vị trí Kế toán trưởng công ty từ tháng 12/2016.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 16/5, một số lãnh đạo của Tập đoàn PC1 (mã: PC1) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Theo công bố của PC1, các cá nhân này đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Cả PC1 và PECC2 đều là những đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn thiết kế, tổng thầu xây dựng và quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các dự án năng lượng lớn.