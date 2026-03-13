Bầu Hiển gọi vốn, loạt quỹ ngoại muốn rót hàng nghìn tỷ đồng vào SHB

Ngân hàng SHB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia có hiện diện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB.

Những "tay to" muốn mua cổ phần SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB - Mã: SHB) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua 3 hình thức: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB (ESOP).

Sau khi hoàn tất phương án trên, SHB dự kiến vươn lên Top 4 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ, đạt 53.442 tỷ đồng.

Một trong những bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn này là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mới đây, HĐQT SHB đã thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Theo kế hoạch, SHB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Về giá chào bán, SHB xác định mức 16.850 đồng/cổ phiếu, được tính theo bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM từ ngày 27/11/2025 đến ngày 10/12/2025. Chốt phiên 12/3, SHB dừng ở 14.950 đồng/cp, thấp hơn 11% so với giá chào bán riêng lẻ.

Nếu thành công, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến là 3.370 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hoạt động tín dụng. Trong đó 1.685 tỷ đồng sử dụng để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, 1.685 tỷ đồng còn lại dùng để cho vay sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án.

Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ. Nguồn: SHB.

Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ này cho thấy sự hiện diện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư quen thuộc trên thị trường.

Nhóm hệ sinh thái PVI là những nhà đầu tư chi mạnh tay nhất trong đợt này khi CTCP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu (tương đương 1,17% vốn dự kiến sau đợt bán) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu.

Kế tiếp là nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited. Nếu thành công, nhóm Dragon Capital sẽ có được tỷ lệ sở hữu 0,656% vốn của SHB.

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT cũng đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, tương đương 0,561% vốn.

Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc - đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, tương đương 0,347% vốn của ngân hàng, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Ngoài ra, Bảo hiểm Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần.

Danh sách nhà đầu tư, quỹ đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SHB. Nguồn: Tổng hợp từ SHB.

Trong số danh sách những "tay to" dự kiến "xuống tiền" để nắm giữ cổ phiếu SHB, hai quỹ Dragon Capital và quỹ KIM là những quỹ có tiếng và lâu đời hàng chục năm tại thị trường Việt.

Dragon Capital - quỹ đầu tư lâu đời nhất tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chuyên quản lý quỹ nội địa, hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn danh mục đầu tư.

Theo bản công bố thông tin, DCVFM có vốn điều lệ hơn 312 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu cổ đông mang tính tập trung cao, phản ánh vai trò chi phối của tập đoàn mẹ Dragon Capital.

Hai pháp nhân Dragon Capital Markets (Europe) Limited và Dragon Capital Management (HK) Limited nắm gần 88% vốn điều lệ, với lần lượt 48% và gần 40%. Phần còn lại thuộc về DRE SPC (4,81%) và 164 cổ đông cá nhân.

Chủ tịch Dominic Scriven, người giữ vai trò quan trọng tại Dragon Capital từ năm 1994, cũng sở hữu 210.750 cổ phần, tương đương 0,675% vốn điều lệ.

Quy mô hoạt động của Dragon Capital thể hiện qua số liệu cập nhật đến tháng 5/2025, khi doanh nghiệp đang tư vấn và quản lý khoảng 128.000 tỷ đồng tài sản.

Trong lĩnh vực quỹ đại chúng, DCVFM là đơn vị dẫn đầu về số lượng quỹ và quy mô giá trị tài sản ròng. NAV (giá trị tài sản ròng) các quỹ đại chúng do Dragon Capital quản lý chiếm khoảng 59% tổng NAV quỹ đại chúng trên thị trường năm 2023, theo dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

NAV (giá trị tài sản ròng) các quỹ đại chúng do Dragon Capital quản lý chiếm khoảng 59% tổng NAV toàn thị trường. Nguồn: Dragon Capital.

Báo cáo tài chính quý IV/2025 công bố ngày 20/1 cho thấy doanh thu thuần cả năm của Dragon Capital đạt hơn 1.075 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán chiếm gần 65% tổng doanh thu nhưng giảm hơn 7% so với cùng kỳ. Ngược lại, mảng quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán đóng góp gần một phần ba doanh thu và tăng trưởng 19%.

Trừ các chi phí, Dragon Capital Việt Nam lãi sau thuế gần 117 tỷ đồng trong năm 2025, giảm hơn 50% so với năm 2024.

Nguồn: Dragon Capital.

Ngày 19/1 vừa qua, Dragon Capital đã chính thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã DCV. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 68.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 2.100 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của VietTimes, Dragon Capital "xuống tiền" tại hơn 156 công ty trên khắp các lĩnh vực. Đối với các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán, Dragon Capital rót hàng nghìn tỷ đồng để trở thành cổ đông dài hạn, thông qua các quỹ thành viên. Dưới đây là thống kê một số công ty/tập đoàn mà Dragon Capital đang là cổ đông.

Nguồn: Tổng hợp từ công bố thông tin của các doanh nghiệp.

Quỹ KIM Hàn Quốc - liên tục tái cơ cấu danh mục

Đối với Korea Investment Management (KIM), quỹ này đặt chân vào Việt Nam từ năm 2006 bằng việc thành lập văn phòng đại diện tại TP. HCM. Đến tháng 10/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ KIM Việt Nam mới được thành lập.

KIM được thành lập với 100% vốn sở hữu của Công ty mẹ – Korea Investment Management Co., Ltd – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc với quy mô quản lý tài sản tính đến ngày 31/3/2024 là hơn 35 tỷ USD.

Tại Việt Nam, KIM hiện cũng là một trong những công ty có tài sản quản lý lớn nhất với quy mô tài sản đạt 1,3 tỷ USD tính đến hết 2025, xếp sau Dragon Capital và VinaCapital.

Hiện Chủ tịch Hội đồng thành viên của KIM Việt Nam là ông Yun Hang Jin.

Khẩu vị đầu tư của KIM là tập trung vào nhóm ngân hàng, bất động sản, thép và cổ phiếu tăng trưởng.

Tuy nhiên từ khoảng tháng 4/2025, nhóm quỹ đến từ xứ sở kim chi đã rời ghế cổ đông lớn tại hàng loạt doanh nghiệp Việt.

Trong đó, hồi tháng 4/2025, quỹ đã bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu TLG của Tập đoàn Thiên Long để giảm tỷ lệ từ 5,51% xuống 4,36% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu dưới 5%, nhóm quỹ do KIM Vietnam quản lý chính thức không còn là cổ đông lớn của tập đoàn chuyên sản xuất bút bi.

Cũng trong tháng 4/2025, quỹ ngoại này đã bán ra tổng số 2,1 triệu cổ phiếu HCM của Chứng khoán HSC, qua đó hạ tỷ lệ từ 5,01% xuống 4,72% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại công ty chứng khoán.

Tình trạng này diễn ra tương tự tại Gemadept (Mã: GMD) khi hạ tỷ lệ xuống 4,98% so với mức 5,03% ban đầu.

Đặc biệt tại Coteccons, quỹ KIM từng liên tiếp gom cổ phiếu CTD trong năm 2024 và có thời điểm đưa tỷ lệ nắm giữ vượt 8%. Tuy nhiên đến tháng 8/2025, phần nắm giữ của cổ đông ngoại này chỉ còn 5,83% tại tập đoàn xây dựng.