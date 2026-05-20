Thực hư chuyện Hoà Phát muốn phân phối điện, bán lẻ ô tô, sản xuất đồ gỗ

Hoà Phát cho biết đây chỉ là cập nhật để phù hợp với quy định hiện hành. Doanh nghiệp không đăng ký lĩnh vực kinh doanh mới.

Ngày 15/5, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) thông báo thay đổi một số ngành nghề trong nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cho biết lý do thay đổi do ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg quy định hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chính thức có hiệu lực vào ngày 15/11/2025. Theo đó, hệ thống mã ngành kinh tế có nhiều thay đổi.

Để đảm bảo các ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với quy định mới nói trên, Đại hội đồng cổ đông Hòa Phát đã thông qua tờ trình về việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh vào ngày 21/4/2026.

Ngày 15/5/2026, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đã xác nhận thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của công ty.

“Về bản chất, đây chỉ là sự cập nhật để phù hợp với quy định mới, Hòa Phát không đăng ký lĩnh vực kinh doanh mới, mà các ngành nghề, lĩnh vực này đã có trong nội dung đăng ký doanh nghiệp trước đây”, Hoà Phát nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Hoà Phát cũng khẳng định trong dài hạn, các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm 5 lĩnh vực: Gang thép – Sản phẩm thép – Nông nghiệp – Bất động sản và Điện máy gia dụng.

Hoà Phát khẳng định gang thép vẫn là mảng kinh doanh chính của tập đoàn trong thời gian tới.

Về một số dự án của Hoà Phát, đối với Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt, tính đến hết tháng 3/2026, dự án đã hoàn thành 35% khối lượng thi công và dự kiến bắt đầu lắp đặt dây chuyền thiết bị từ tháng 6/2026. Nhà máy có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, hướng tới phục vụ các dự án đầu tư công trong nước (đường sắt và metro) với tiềm năng biên lợi nhuận cao hơn.

Khu liên hợp Hòa Phát - Dung Quất 2 trong quý 1/2026 đã vận hành ở mức 100% công suất thiết kế. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt trong mảng thép cuộn cán nóng (HRC).

Nhà máy ống thép Long An đã hoàn thiện đồng bộ thiết bị và chính thức đi vào vận hành từ tháng 1/2026 với công suất thiết kế 400.000 tấn/năm. Việc đưa nhà máy vào hoạt động giúp bổ sung kịp thời công suất trong bối cảnh năm 2025, sản lượng ống thép của Hòa Phát đã đạt 105% công suất thiết kế.

Về lĩnh vực bất động sản, tại ĐHĐCĐ 2026 thường niên 2026, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết một trong những dự án mà ban lãnh đạo Hòa Phát đặc biệt tâm huyết là quy hoạch phát triển trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha.

Ông Long cho rằng khu vực bãi bồi ven sông Hồng có tiềm năng rất lớn để phát triển không gian đô thị hiện đại, tương tự cách nhiều thành phố trên thế giới khai thác hiệu quả cảnh quan ven sông như Phố Đông của Thượng Hải, khu vực ven sông Seine tại Paris hay không gian ven sông Hàn ở Đà Nẵng.

"Lúc này bất động sản đang vào chu kỳ hàng nhiều quá, tại sao Hoà Phát lại đầu tư lúc này. Thứ nhất vị trí đầu tư là tuyệt đẹp. Thứ hai ước mơ cùng với 300.000 cổ đông đóng góp cho Hà Nội. Nếu làm được thì sau này Hà Nội đẹp lắm, hàng năm đón 30 - 40 triệu khách tham quan, hàng chục công viên chuyên đề".

Bên cạnh đó, ông Long cũng nhấn mạnh về việc đầu tư siêu dự án rằng "bây giờ hoặc không bao giờ".