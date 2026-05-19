Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long muốn bán ô tô, phân phối điện

Hoàng Anh
Hòa Phát bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh mới như bán buôn, bán lẻ ô tô, sản xuất giường, tủ, truyền tải và phân phối điện...

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ; Truyền tải và phân phối điện…

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng loại bỏ nhiều ngành nghề cũ liên quan tới nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất giấy, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, du lịch, bảo vệ, lập trình máy vi tính, cho thuê dữ liệu, sản xuất điện và vận tải đường thủy nội địa.

Sau khi điều chỉnh, Hòa Phát hiện đăng ký tổng cộng 84 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, hoạt động cốt lõi vẫn tập trung vào lĩnh vực đúc kim loại màu, bao gồm luyện gang thép, đúc gang - sắt - thép, sản xuất ống thép mạ và không mạ, ống inox cùng hoạt động luyện, cán nhôm.

Trao đổi với VietTimes, phía Hoà Phát cho biết trong thời gian tới thép vẫn là mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Sau thép, Hoà Phát của tỷ phú Trần Đình Long muốn bán ô tô và phân phối điện.

Trong một diễn biến liên quan tập đoàn này, liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Quy mô dự án khoảng 11.400 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng (tương đương hơn 28 tỷ USD). Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Dự án được triển khai tại 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. So với nghị quyết sơ bộ cuối năm 2025, dự án đã giảm 3 phường gồm Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

Tại ĐHĐCĐ 2026 thường niên 2026 của Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết một trong những dự án mà ban lãnh đạo Hòa Phát đặc biệt tâm huyết là quy hoạch phát triển trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha.

Ông Long cho rằng khu vực bãi bồi ven sông Hồng có tiềm năng rất lớn để phát triển không gian đô thị hiện đại, tương tự cách nhiều thành phố trên thế giới khai thác hiệu quả cảnh quan ven sông như Phố Đông của Thượng Hải, khu vực ven sông Seine tại Paris hay không gian ven sông Hàn ở Đà Nẵng.

