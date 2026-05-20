FPT sắp chia cổ tức tiền mặt: Ông Trương Gia Bình sẽ bỏ túi hàng trăm tỷ đồng

Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ phải chi hơn 1.700 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 6 tới đây.

HĐQT CTCP FPT (Mã: FPT) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 29/5, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6.

Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền FPT trả cổ tức khoảng 1.700 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT nắm 6,89% vốn, dự kiến nhận về 117 tỷ đồng cổ tức. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu 5,67% vốn sẽ “bỏ túi” khoảng 96 tỷ đồng.

Cuối năm 2025, FPT đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 là 20%, hoàn thành kế hoạch đặt ra. 20% cũng là mức cổ tức được doanh nghiệp công nghệ này duy trì trong nhiều năm gần đây.

Về kết quả kinh doanh, trong tháng 4, doanh thu toàn tập đoàn tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 21%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu 17.228 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 3.787 tỷ đồng và 3.343 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 18% và 15%.

Năm 2026, FPT đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng. Như vậy, sau 4 tháng, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 29% kế hoạch doanh thu và gần 33% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Xét theo cơ cấu hoạt động, khối công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT với doanh thu đạt 15.040 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế đạt 2.131 tỷ đồng, cao hơn gần 17%.

Giá cổ phiếu FPT giảm 27% so với đầu năm

Về diễn biến cổ phiếu, từ đầu năm đến nay, thị giá FPT đã giảm khoảng 27%, từ mức cao nhất 106.100 đồng/cp ghi nhận trong phiên 29/1 xuống còn 77.700 đồng/cp tại phiên chốt ngày 20/5, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp về mức 132.362 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 16/4, ông Trương Gia Bình đã có những chia sẻ liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

Ông Bình cho biết hiện nay có nhiều người đầu tư vào FPT nhiều năm đang cảm thấy rất lo lắng khi cổ phiếu đi xuống, trong khi những người vừa mới đầu tư lại có tâm lý rất hồ hởi.

Diễn biến giá cổ phiếu FPT từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Theo Chủ tịch Trương Gia Bình, trong 5-10 năm tới, FPT sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia. Hơn thế nữa, doanh nghiệp sẽ sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và chuyển đổi AI.

"Tôi nhận thấy đang có một khoảng cách to lớn giữa sự lo lắng, hy vọng và tin tưởng và cái tội gây ra khoảng cách này chính là ở AI. Những năm trước khi chưa có AI, khoảng cách này không lớn như vậy, nhưng bây giờ thì ngược lại.

Vì thế, tôi đã suy nghĩ làm thế nào để giải thích một cách đơn giản nhất, không quá nặng về kỹ thuật để cổ đông thấy rõ sự lo lắng của mình xuất phát từ đâu, hy vọng nằm ở đâu và niềm tin đặt vào đâu", Chủ tịch FPT chia sẻ với cổ đông.