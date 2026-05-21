Tuyển nhân tài công nghệ, Cục Chuyển đổi số Quốc gia trả thu nhập 19 triệu/tháng

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa thông báo tuyển dụng 6 công chức năm 2026 theo chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Chính phủ. Các vị trí tuyển dụng là chuyên viên quản lý công nghệ thông tin, làm việc tại 3 đơn vị gồm phòng Chính sách số, phòng Nền tảng và Dữ liệu số và phòng Dịch vụ số, mỗi đơn vị 2 chỉ tiêu.

Thu nhập có thể đạt gần 19 triệu đồng/tháng

Một trong những điểm đáng chú ý của đợt tuyển dụng là cơ chế đãi ngộ dành cho nhân sự trúng tuyển. Theo đó, người được tuyển dụng sẽ hưởng 100% lương ngay trong thời gian tập sự, thay vì áp dụng mức hưởng thấp hơn như thông thường.

Bên cạnh đó, trong 5 năm đầu kể từ ngày được tuyển dụng, người trúng tuyển còn được nhận phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng. Khoản phụ cấp này không tính vào căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Theo tìm hiểu của VietTimes, áp dụng mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 là 2,53 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập thực nhận từ ngân sách nhà nước của người trúng tuyển tương đương khoảng 250% mức lương theo hệ số, gồm 100% lương và 150% phụ cấp tăng thêm.

Với ngạch chuyên viên mã số 01.003, mức thu nhập cụ thể có thể dao động theo trình độ và bậc lương được xếp.

Trong đó, trường hợp tốt nghiệp đại học, xếp bậc 1 hệ số 2,34 thì tổng thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng, gồm gần 6 triệu đồng tiền lương suýt soát 9 triệu đồng phụ cấp tăng thêm.

Đối với nhân sự là thạc sĩ hoặc có thời gian công tác được xếp tương đương bậc 2, hệ số 2,67 thì tổng thu nhập khoảng 17 triệu đồng/tháng, gồm gần 7 triệu đồng tiền lương và hơn 10 triệu đồng phụ cấp.

Trường hợp là tiến sĩ hoặc được xếp tương đương bậc 3, hệ số 3,0 thì tổng thu nhập gần 19 triệu đồng/tháng, gồm gần 8 triệu đồng tiền lương và hơn 11 triệu đồng phụ cấp.

Đối với ứng viên có trình độ chuyên môn cao hoặc có kinh nghiệm công tác được tính để xếp lương theo quy định, mức lương khi tuyển dụng có thể được xác định ở bậc cao hơn, tương ứng với tổng thu nhập thực tế vượt các mức nêu trên.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Cục Chuyển đổi số Quốc gia cho biết ngoài thu nhập cố định, người trúng tuyển có thể được hưởng thêm các khoản theo quy định về làm thêm giờ hoặc chế độ khác tùy vị trí công tác. Tổng thu nhập của nhân sự tuyển mới theo chính sách thu hút nhân tài có thể cao gấp đôi mức lương trung bình của cán bộ, công chức đang làm việc tại đơn vị.

Mức thu nhập này được đánh giá là vượt trội trong khu vực công hiện nay. Đây được xem là một trong những cơ chế đãi ngộ mạnh nhằm thu hút sinh viên xuất sắc và nhà khoa học trẻ vào lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong khu vực nhà nước.

Không tổ chức thi tuyển như thông thường

Đây là chương trình hướng tới nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thủ khoa các cơ sở giáo dục đại học trong nước, người tốt nghiệp loại giỏi trở lên tại các trường đại học uy tín ở nước ngoài được công nhận tương đương hoặc ứng viên có thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Người có trình độ tiến sĩ thuộc chuyên ngành phù hợp, dưới 35 tuổi cũng nằm trong diện xét tuyển.

Ứng viên dự tuyển cần tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin như khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin hoặc an toàn thông tin.

Đồng thời, ứng viên phải sử dụng được một trong 5 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức hoặc Trung Quốc với trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Đợt tuyển dụng lần này được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thay vì thi tuyển như thông thường. Quy trình gồm 2 vòng. Vòng 1 nhằm kiểm tra điều kiện dự tuyển thông qua phiếu đăng ký dự tuyển. Ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu sẽ được tham gia vòng tiếp theo.

Tại vòng 2, ứng viên tham gia phỏng vấn trong 30 phút, với tối đa 15 phút chuẩn bị. Nội dung đánh giá bao gồm kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và các năng lực như tư duy, giao tiếp, xử lý tình huống, khả năng học hỏi, phát triển và thái độ làm việc.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Người trúng tuyển được lựa chọn theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí. Trường hợp bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng, ứng viên có điểm phỏng vấn cao hơn sẽ được chọn.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận trong 30 ngày, từ 18/5 đến hết 17/6/2026. Ứng viên có thể nộp trực tiếp tại tòa nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện. Kết quả kiểm tra hồ sơ và lịch phỏng vấn sẽ được công bố trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Theo kế hoạch, việc xét Phiếu đăng ký dự tuyển diễn ra trong quý II/2026, vòng phỏng vấn dự kiến tổ chức vào quý III/2026 tại Hà Nội.