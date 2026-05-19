Vì sao Hà Nội có thể GPMB thần tốc hơn 1.400 dự án?

Hoàn thành GPMB 3 cầu vượt sông Hồng trước 30/6

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án (gồm: 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Ban Thường vụ Thành ủy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với các dự án trọng điểm.

Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban, 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực; các ban Đảng, sở, ngành và địa phương liên quan là thành viên, nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đặc biệt từ 2 tháng cuối năm 2025 đến nay, đã có chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều dự án tồn tại, kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, tiêu biểu như: 4 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Thành phố đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng đối với các tuyến vành đai (2,5; 3 và 3,5), các đường giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát).

Trong đó, tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/6/2026 đối với 3 cầu vượt sông Hồng và các đoạn tuyến còn lại của đường vành đai 2,5.

9 dự án lớn đang giải phóng mặt bằng

Hiện nay, thành phố cũng đang thực hiện GPMB, đầu tư xây dựng 9 dự án lớn gồm: (1) Dự án khu đô thị thể thao Olympic; (2) Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; (3) Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; (4) Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu; (5) Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Tứ Liên và Đông Anh; (7) Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; (8) Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); (9) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng.

Cầu trần Hưng Đạo đang triển khai

Từ thực tiễn tổ chức triển khai trong thời gian qua, thành phố cho biết đã rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB trong thời gian tới.

Thứ nhất, bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, phường và trách nhiệm của người đứng đầu. Xác định kết quả thực hiện công tác GPMB là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh điểm nóng.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận xã hội trong công tác GPMB; thực hiện công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải thích rõ quy định pháp luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố để tuyên truyền kịp thời, khách quan, đúng bản chất quá trình tổ chức thực hiện; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và xử lý sớm các thông tin phát sinh từ cơ sở.

Thứ ba, triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương và Thành phố, đặc biệt là các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, quan trọng; bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

Thứ tư, bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện GPMB “đi trước một bước”. Thành phố Hà Nội đang khẩn trương rà soát, đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu (trong đó có phục vụ tái định cư) tại các vị trí thuận lợi; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, nghĩa trang phục vụ di chuyển mồ và nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm người dân có nơi ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thứ năm, tăng cường quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép làm ảnh hưởng công tác GPMB; quản lý chặt chẽ đất đai theo quy định, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để xác định chính xác hiện trạng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Thứ 6, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát tiến độ GPMB, tăng cường số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ và công khai minh bạch dữ liệu phục vụ công tác kiểm đếm, kiểm soát quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố Hà Nội thông tin tiếp tục xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được chỉ đạo tập trung, tổ chức thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện về tái định cư, sinh kế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để người dân ổn định cuộc sống.

