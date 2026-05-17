Hé lộ khối tài sản nghìn tỷ đồng của chủ tịch Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Gắn bó với PC1 từ năn 2002, Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và người thân nắm 99,7 triệu cổ phiếu tập đoàn, tương ứng khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) vừa công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 cá nhân là lãnh đạo, nhân sự nội bộ của doanh nghiệp để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Con trai ông Tuấn là Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát - bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng các lãnh đạo tập đoàn bị điều tra về vi phạm quy định kế toán và tham ô khiến khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng của họ bị đặt dấu hỏi.

Theo báo cáo thường niên 2025 của PC1 (vì công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026), công ty đang lưu hành hơn 411 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 4.111 tỷ đồng.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn là cổ đông cá nhân lớn duy nhất nhất khi nắm gần 88 triệu cổ phiếu (cuối năm 2025), tương đương tỷ lệ 21,38% vốn của công ty chuyên về tổng thầu ngành điện này.



Vợ của ông Tuấn – là bà Lê Thị Thoi - sở hữu 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,88%.

Cuối tháng 11/2025, con gái vị Chủ tịch là bà Trịnh Khánh Linh đã mua vào 4 triệu cổ phiếu PC1, đưa tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 0,973% vốn.

Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn (đang phát biểu) đang là cổ đông lớn cá nhân lớn nhất tại Tập đoàn PC1. Ảnh: PC1.

Con trai Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn tên Trịnh Ngọc Anh - người đang nắm giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty - sở hữu 0,005% vốn của PC1.

Như vậy gia đình Chủ tịch PC1 nắm giữ tổng cộng hơn 99,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,24% vốn của PC1, xét tại cuối năm 2025.

Tạm tính giá cổ phiếu PC1 chốt phiên gần nhất hôm 15/5 là 17.850 đồng/cp, ước tính khối tài sản của ông Trịnh Văn Tuấn lên tới hơn 1.570 tỷ đồng. Còn cả gia đình vào khoảng 1.780 tỷ.

Một lãnh đạo PC1 vướng lao lý khác là ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, cùng người thân nắm tổng cộng 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương 0,3% vốn tập đoàn. Như vậy số cổ phiếu của ông Dương cùng gia đình ước tính vào khoảng hơn 22 tỷ đồng.

Nguồn: Viettimes tổng hợp từ báo cáo quản trị năm 2025.

Còn bị can Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - sở hữu tổng cộng 3,79 triệu cổ phiếu, ứng với 0,923% vốn. Số cổ phiếu này nếu tính theo thị giá hiện tại gần 68 tỷ đồng.

Bị can Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng PC1 - nắm giữ hơn 517.000 cổ phiếu PC1, tương đương 0,126% vốn của tập đoàn tại cuối năm 2025. Tính theo giá thị trường, cổ phiếu của người Kế toán trưởng này trên 9 tỷ đồng.

Như vậy chỉ tính riêng các lãnh đạo vừa bị khởi tố, thì tổng tài sản của họ và người thân lên tới 1.879 tỷ đồng, tương đương hơn 1/4 giá trị vốn hóa của toàn Tập đoàn PC1.

Theo công bố, cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự Chủ tịch Trịnh Van Tuấn còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng. Còn 2 Phó tổng giám đốc Võ Hồng Quang và Đặng Quốc Trường bị tạm giam nhưng báo cáo của PC1 không nêu rõ tội danh bị điều tra.

