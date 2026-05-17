Hé lộ khối tài sản nghìn tỷ đồng của chủ tịch Tập đoàn PC1 vừa bị khởi tố

Phương Hằng
Gắn bó với PC1 từ năn 2002, Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và người thân nắm 99,7 triệu cổ phiếu tập đoàn, tương ứng khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) vừa công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 cá nhân là lãnh đạo, nhân sự nội bộ của doanh nghiệp để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Con trai ông Tuấn là Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát - bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng các lãnh đạo tập đoàn bị điều tra về vi phạm quy định kế toán và tham ô khiến khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng của họ bị đặt dấu hỏi.

Theo báo cáo thường niên 2025 của PC1 (vì công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026), công ty đang lưu hành hơn 411 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 4.111 tỷ đồng.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn là cổ đông cá nhân lớn duy nhất nhất khi nắm gần 88 triệu cổ phiếu (cuối năm 2025), tương đương tỷ lệ 21,38% vốn của công ty chuyên về tổng thầu ngành điện này.

Vợ của ông Tuấn – là bà Lê Thị Thoi - sở hữu 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,88%.

Cuối tháng 11/2025, con gái vị Chủ tịch là bà Trịnh Khánh Linh đã mua vào 4 triệu cổ phiếu PC1, đưa tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 0,973% vốn.

Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn (đang phát biểu) đang là cổ đông lớn cá nhân lớn nhất tại Tập đoàn PC1. Ảnh: PC1.

Con trai Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn tên Trịnh Ngọc Anh - người đang nắm giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty - sở hữu 0,005% vốn của PC1.

Như vậy gia đình Chủ tịch PC1 nắm giữ tổng cộng hơn 99,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,24% vốn của PC1, xét tại cuối năm 2025.

Tạm tính giá cổ phiếu PC1 chốt phiên gần nhất hôm 15/5 là 17.850 đồng/cp, ước tính khối tài sản của ông Trịnh Văn Tuấn lên tới hơn 1.570 tỷ đồng. Còn cả gia đình vào khoảng 1.780 tỷ.

Một lãnh đạo PC1 vướng lao lý khác là ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, cùng người thân nắm tổng cộng 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương 0,3% vốn tập đoàn. Như vậy số cổ phiếu của ông Dương cùng gia đình ước tính vào khoảng hơn 22 tỷ đồng.

Nguồn: Viettimes tổng hợp từ báo cáo quản trị năm 2025.

Còn bị can Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - sở hữu tổng cộng 3,79 triệu cổ phiếu, ứng với 0,923% vốn. Số cổ phiếu này nếu tính theo thị giá hiện tại gần 68 tỷ đồng.

Bị can Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng PC1 - nắm giữ hơn 517.000 cổ phiếu PC1, tương đương 0,126% vốn của tập đoàn tại cuối năm 2025. Tính theo giá thị trường, cổ phiếu của người Kế toán trưởng này trên 9 tỷ đồng.

Như vậy chỉ tính riêng các lãnh đạo vừa bị khởi tố, thì tổng tài sản của họ và người thân lên tới 1.879 tỷ đồng, tương đương hơn 1/4 giá trị vốn hóa của toàn Tập đoàn PC1.

Theo công bố, cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự Chủ tịch Trịnh Van Tuấn còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Còn 2 Phó tổng giám đốc Võ Hồng Quang và Đặng Quốc Trường bị tạm giam nhưng báo cáo của PC1 không nêu rõ tội danh bị điều tra.

Gần 1.000 cửa hàng của PVOIL sẵn sàng kinh doanh xăng E10

Ngày 15/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.

Doanh nghiệp do FLC nắm cổ phần chi phối đã hai lần đổi tên và tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng kể từ khi thành lập, doanh nghiệp do Tập đoàn FLC nắm cổ phần chi phối đã 2 lần đổi tên và tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC.

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Ngày 14/5 tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp – logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.