Nga tung Iskander-K diễn tập hạt nhân với Belarus, NATO lo ngại căng thẳng leo thang ở châu Âu

Nga và Belarus tổ chức diễn tập hạt nhân quy mô lớn với sự xuất hiện của tên lửa Iskander-K mang đầu đạn hạt nhân. Moscow phát tín hiệu răn đe mạnh giữa căng thẳng với NATO và chiến sự Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy các bệ phóng tên lửa hành trình cơ động mặt đất thuộc tổ hợp Iskander-K tham gia cuộc diễn tập hạt nhân quy mô lớn được tổ chức chung với Belarus, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Moscow và NATO tiếp tục leo thang.

Trong đoạn video được công bố, các xe mang phóng Iskander-K di chuyển trong đội hình quân sự có trực thăng tấn công hộ tống trước khi tiến vào khu vực rừng cây và triển khai chuẩn bị phóng tên lửa hành trình. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tham gia đang luyện tập sử dụng vũ khí hạt nhân “trong điều kiện bị tấn công”, đồng thời nhấn mạnh cả ba thành phần của bộ ba hạt nhân Nga đều góp mặt trong đợt diễn tập lần này.

Cuộc tập trận có quy mô rất lớn, với khoảng 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 phương tiện quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến mặt nước cùng 13 tàu ngầm tham gia. Đáng chú ý, các đơn vị thuộc Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương – nơi tập trung toàn bộ lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga – cũng được huy động.

Phóng tên lửa hành trình từ hệ thống Iskander-K. Ảnh: mW.

Iskander-K là phiên bản tên lửa hành trình của hệ thống Iskander nổi tiếng, bắt đầu được biên chế từ giữa thập niên 2010 và sau đó được nâng cấp mạnh vào đầu những năm 2020 với tên lửa hành trình 9M729 có tầm bắn mở rộng lên khoảng 1.500-2.000 km. Giới phân tích cho rằng loại tên lửa này được phát triển dựa trên dòng Kalibr 3M14 của hải quân Nga và có khả năng mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân.

Tầm bắn của Iskander-K cho phép Nga tấn công phần lớn mục tiêu tại châu Âu ngay từ lãnh thổ của mình. Các bệ phóng cơ động cao có thể di chuyển cùng lực lượng tiến công, triển khai nhanh bằng đường không và nhanh chóng phân tán sau khi khai hỏa nhằm tăng khả năng sống sót trước đòn phản công.

Hệ thống phóng Iskander-K trong cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân tháng 5. Ảnh: MW.

Khác với tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình như 9M729 thường bay bám địa hình với quỹ đạo phức tạp, khiến việc phát hiện và theo dõi trở nên khó khăn hơn đáng kể. Ngoài ra, chúng có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo cùng tầm bắn.

Trong nhiều năm sau Chiến tranh Lạnh, Nga được cho là phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh hạt nhân để bù đắp cho bất lợi về lực lượng thông thường so với NATO. Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, Moscow còn bổ sung thêm hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm Oreshnik vào kho vũ khí răn đe chiến thuật, tạo nên năng lực tấn công hạt nhân mặt đất đa tầng.

Tàu ngầm tên lửa chiến lược lớp Borei của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, hồi tháng 1 từng nhấn mạnh vai trò sống còn của lực lượng hạt nhân Nga, cho rằng: “Nếu không có vũ khí hạt nhân, rất có thể nước Nga đã không còn tồn tại.”

Nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây cũng từng công khai thừa nhận rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga là yếu tố then chốt ngăn NATO can dự trực tiếp vào cuộc chiến Ukraine. Ông Rob Bauer hồi năm 2024 từng tuyên bố rằng nếu Nga không sở hữu vũ khí hạt nhân, NATO “đã trực tiếp tiến vào Ukraine để đánh bật họ”.

Một năm sau đó, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng thừa nhận nguy cơ đối đầu với một cường quốc hạt nhân là nguyên nhân chính khiến phương Tây tránh tham chiến quy mô lớn hơn.

Theo MW