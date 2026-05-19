Nutifood được Ngân hàng HSBC 'bơm' 800 tỷ đồng xây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có điểm đầu tại bến Bạch Đằng (quận 1) và điểm cuối tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Kinh phí xây dựng dự án khoảng 1.000 tỷ đồng và hoàn toàn do Nutifood tài trợ.

Mới đây, Ngân hàng HSBC Việt Nam đã công bố thu xếp khoản tín dụng trị giá 800 tỷ đồng (khoảng 31 triệu USD), kỳ hạn 5 năm cho CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, nhằm phục vụ dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm tại TP HCM.

Khoản vay được Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia (Export Finance Australia - EFA) bảo lãnh 90%.

Trong thương vụ này, HSBC đảm nhiệm vai trò điều phối tín dụng xuất khẩu, đầu mối thu xếp khoản vay hợp vốn, đầu mối nhận tài sản bảo đảm và bên cho vay ban đầu. Nguồn vốn được cung cấp bằng tiền VND nhằm phù hợp với nhu cầu tài trợ chi phí dự án của Nutifood.

Theo HSBC Việt Nam, đây là khoản tài trợ bằng VND đầu tiên được hỗ trợ bởi cơ quan tín dụng xuất khẩu, được xử lý hoàn toàn trong nước; đồng thời là khoản tài trợ đầu tiên của HSBC do EFA bảo lãnh cho một khoản vay doanh nghiệp liên quan đến dự án theo uỷ nhiệm Hạ tầng Bền vững Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương không ràng buộc của EFA.

Theo công bố từ phía Nutifood, dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có điểm đầu trong khu vực công viên bến Bạch Đằng (quận 1). Điểm cuối nằm trong công viên bờ sông, giáp với đường Nguyễn Thiện Thành (tuyến R3) thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720 m, trong đó nhịp chính là vòm treo dây văng dài 187 m, kết cấu dầm thép với mặt cắt ngang thay đổi từ 6 m đến 11 m.

Cầu có tĩnh không thông thuyền ngang 80 m và cao 10 m, giúp đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy.

Cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, biểu tượng đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Đáng chú ý, cầu sử dụng kết cấu vòm thép không gian - giải pháp kỹ thuật lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Toàn bộ vòm thép sẽ được gia công hoàn chỉnh tại phường Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng đường thủy về công trình ở TP HCM để lắp đặt trong năm 2026.

Công trình được khởi công năm ngoái và dự kiến hoàn thành trong năm 2026 này. Toàn bộ kinh phí xây dựng công trình này ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng và do Nutifood tài trợ.