Dòng tiền kinh doanh PC1 thâm hụt mạnh dù lợi nhuận tăng 2 chữ số

Báo lãi tăng 86% trong quý I/2026 nhưng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của PC1 cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh thâm hụt hơn 500 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026 vừa công bố, CTCP Tập đoàn PC1 ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng 2 chữ số so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đầu năm đạt hơn 2.167 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 269 tỷ đồng, tăng mạnh 86%.

Tuy nhiên, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PC1 âm gần 528 tỷ đồng trong quý I/2026, trái ngược với mức dương gần 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đây là diễn biến đáng chú ý khi trong nhiều năm gần đây, doanh nghiệp thường duy trì dòng tiền kinh doanh các năm dương, thậm chí năm 2025 còn lập kỷ lục với 2.338 tỷ đồng.

Trong nhiều năm liên tiếp, PC1 duy trì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thặng dư. Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán.

Không chỉ hoạt động kinh doanh, dòng tiền đầu tư của PC1 cũng ghi nhận mức âm hơn 800 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng mạnh so với mức âm 17 tỷ đồng cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động tài chính mang về dòng tiền dương 759 tỷ đồng, qua đó giúp bù đắp một phần thiếu hụt.

Chung cuộc, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp vẫn âm 568 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 276 tỷ đồng.

Bóc tách số liệu cho thấy, dòng tiền kinh doanh âm chủ yếu đến từ việc công ty gia tăng chi trả các khoản nợ phải trả với giá trị khoảng 629 tỷ đồng, cùng hơn 175 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ.

Nguồn: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I/2026 của PC1.

Trong bối cảnh dòng tiền từ hoạt động cốt lõi thâm hụt, PC1 tiếp tục đẩy mạnh vay nợ để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã vay mới khoảng 2.946 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, công ty cũng đã trả gần 2.200 tỷ đồng nợ gốc vay, tổng dư nợ tài chính đến cuối tháng 3/2026 là hơn 12.300 tỷ đồng.

PC1 đã đẩy mạnh vay mới nợ trong 3 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Nguồn: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I/2026.

Cuối quý I/2026, tổng dư nợ tài chính chiếm gần 50% tổng nguồn vốn của PC1, tức là gần một nửa nguồn vốn được tài trợ bằng nợ đi vay.

Trong 3 tháng đầu năm, PC1 chi 181 tỷ đồng để trả chi phí lãi vay, tăng 10% so với cùng kỳ.

Việc gia tăng vay nợ cũng phần nào lý giải quy mô tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của PC1 đạt khoảng 5.600 tỷ đồng tại cuối tháng 3/2026, tương đương hơn 22% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn của doanh nghiệp đã tăng gần 40% so với đầu năm, lên khoảng 1.900 tỷ đồng, phản ánh việc PC1 vẫn đang mở rộng đầu tư vào các dự án mới.

Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp phải tăng cường huy động vốn vay trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh thâm hụt.