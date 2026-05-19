Hơn 70.000 hộ dân liên quan dự án Trục cảnh quan sông Hồng, Hà Nội bố trí tái định cư ra sao?

Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 79.000 - 85.000 căn tái định cư, ưu tiên xây dựng khu định cư trước khi triển khai các hạng mục chính của dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hơn 70.000 hộ dân trong phạm vi dự án

Trước sự quan tâm của dư luận, sáng 19/5, lãnh đạo UBND TP Hà Nội thông tin về dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Dự án trải dài trên địa bàn 16 xã, phường ven sông Hồng, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phú, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Thành phố nhận định đây là dự án có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ven sông, vì vậy việc chuẩn bị quỹ nhà và đất tái định cư được đặt lên hàng đầu.

Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết và kết luận của cấp có thẩm quyền, UBND TP Hà Nội cho biết theo tổng hợp của các địa phương trong phạm vi dự án, khu vực triển khai hiện có khoảng 247.431 người, tương ứng 70.474 hộ dân sinh sống.

UBND Thành phố nhận thức rõ đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng. Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của thành phố là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án.

Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Bố trí 79.000 - 85.000 căn tái định cư

Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng từ 40.000 - 42.000 căn hộ định cư; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000 - 16.000 căn hộ định cư…

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000 - 18.000 lô đất định cư.

Tổng số căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng.

Dự án bao gồm hệ thống hạ tầng giao thông ven sông, chuỗi công viên sinh thái, các công trình kè và chỉnh trị lòng – bờ sông, cùng các khu đô thị định cư và tái thiết.

Trong đó, hai tuyến đại lộ cảnh quan chính sẽ được xây dựng dọc hai bờ sông Hồng, gồm tuyến Hữu Hồng dài khoảng 45,35 km và tuyến Tả Hồng dài khoảng 35 km. Song song với đó là hệ thống công viên lớn tại các bãi sông như Tráng Việt, Tàm Xá, Ngọc Thụy, Long Biên – Cự Khối, Xuân Quan – Phụng Công, Liên Mạc – Thượng Cát – Phú Thượng và nhiều khu vực khác nhằm hình thành một dải không gian xanh quy mô lớn dọc sông Hồng.

Dự án cũng bao gồm các công trình kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông với tổng chiều dài hơn 60 km, góp phần tăng cường khả năng thoát lũ, bảo vệ đê điều và cải thiện cảnh quan đô thị.

Việc triển khai dự án được thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 258/NQ/QH15 của Quốc hội Việt Nam, đồng thời đã được Thành ủy Hà Nội và HĐND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư.

Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2038. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như hai tuyến đại lộ cảnh quan ven sông, các công trình kè chỉnh trị sông, công viên công cộng phường Phú Thượng, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Các dự án thành phần còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn sau.

Thành phố cho biết trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng dân cư để bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật, hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.