Bất ngờ: Lương khởi điểm ngành ngân hàng thua xa bất động sản, kiến trúc

Bất động sản – xây dựng dẫn đầu về trần lương khởi điểm

Theo Báo cáo Lương và Thị trường Lao động 2026 của Navigos Group, mặt bằng lương dành cho ứng viên dưới hai năm kinh nghiệm đang phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Không ít vị trí đã chạm ngưỡng “hai con số” mỗi tháng (từ 10 triệu đồng trở lên), tính theo lương gộp (gross), chưa bao gồm thưởng và các chế độ phúc lợi.

Trong 15 ngành được khảo sát, bất động sản - xây dựng vươn lên vị trí cao nhất về trần lương dành cho người mới. Nhân viên kiến trúc, thiết kế nhận từ 18-55 triệu đồng/tháng; quản lý dự án 17-44 triệu đồng; nhân viên bán hàng dự án 13-41 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm hoa hồng).

Sự bứt phá này phản ánh nhu cầu phát triển hạ tầng, tốc độ đô thị hóa và làn sóng đầu tư mới đang gia tăng. Doanh nghiệp khan hiếm nhân sự kỹ thuật chất lượng cao, những vị trí tác động trực tiếp đến tiến độ, chất lượng và doanh thu nên sẵn sàng trả lương cạnh tranh ngay từ đầu để thu hút và giữ chân nhân tài.

Logistics, công nghệ thông tin có mặt bằng lương cao

Đứng thứ hai là logistics và chuỗi cung ứng. Nhân viên supply chain có mức lương khởi điểm 10-34 triệu đồng/tháng; nhóm vận hành/fulfillment tối đa 31 triệu đồng. Động lực đến từ sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, buộc doanh nghiệp phải tối ưu vận hành. Nhân sự trẻ am hiểu dữ liệu, quy trình và công nghệ vì thế trở thành “tài sản” được săn đón.

Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì mặt bằng lương cao. Nhân viên phát triển phần mềm hưởng 13-32 triệu đồng/tháng, nhờ nhu cầu chuyển đổi số lan rộng ở hầu hết lĩnh vực kinh tế.

Ở nhóm tài chính - bảo hiểm - chứng khoán, nhân viên tài chính, kế toán nhận 14-31 triệu đồng/tháng; vị trí phát triển kinh doanh tối đa 26 triệu đồng. Ngành du lịch - dịch vụ phục hồi tích cực cũng giúp các vị trí vận hành, tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng đạt mức 9-32 triệu đồng/tháng, tùy quy mô và phân khúc doanh nghiệp.

Ngân hàng xếp cuối về lương khởi điểm

Trái ngược với các nhóm trên, ngân hàng đứng cuối bảng xếp hạng lương khởi điểm. Nhân viên dịch vụ khách hàng nhận 5-13 triệu đồng/tháng. Theo chuyên gia, ngành này đang đẩy mạnh số hóa và tối ưu chi phí, khiến nhiều vị trí giao dịch truyền thống có thể thu hẹp trong 3-5 năm tới. Tuy nhiên, tổng thu nhập thực tế vẫn có thể cải thiện vào cuối năm nhờ thưởng và phụ cấp.

Báo cáo cho thấy 30,8% nhu cầu tuyển dụng năm 2026 tập trung vào nhân sự trẻ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không còn tuyển theo tiêu chí “có bằng là đủ” mà chuyển sang mô hình “skills-first” đặt kỹ năng và năng lực thực tế lên hàng đầu.

Ba yếu tố chính quyết định mức lương khởi điểm gồm: mức độ đóng góp trực tiếp vào doanh thu; kỹ năng chuyên sâu, đặc biệt là kỹ năng số và ngoại ngữ; khả năng học hỏi, thích ứng trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Nhà tuyển dụng ngày càng ưu tiên ứng viên có sản phẩm, dự án cụ thể thay vì liệt kê chứng chỉ. Với các vị trí thiết kế, IT, marketing, hồ sơ năng lực (portfolio) được xem là “tấm vé thông hành” quan trọng. Ở khối tài chính, logistics hay kỹ thuật, kinh nghiệm dự án, khả năng xử lý tình huống và các kết quả đo lường cụ thể được đánh giá cao hơn bằng cấp đơn thuần.

Khảo sát cũng chỉ ra ba nhóm năng lực doanh nghiệp ưu tiên ở lao động trẻ: khả năng thích ứng linh hoạt; tư duy phân tích và giải quyết vấn đề; cùng năng lực công nghệ phổ quát. Am hiểu công nghệ không còn là yêu cầu riêng của khối kỹ thuật mà đã trở thành tiêu chuẩn chung ở cả tài chính, nhân sự, bán hàng, nơi AI và công cụ dữ liệu ngày càng phổ biến.

Khoảng 20% doanh nghiệp coi giao tiếp đa ngôn ngữ là lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong môi trường FDI. Bên cạnh tiếng Anh, các ngành logistics, sản xuất, công nghệ còn ưu tiên tiếng Trung, Nhật, Hàn.