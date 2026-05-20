Hàng loạt lãnh đạo bị bắt, PC1 báo lãi quý I tăng 86%

Lợi nhuận quý I/2026 của Tập đoàn PC1 tăng 86% so với cùng kỳ do ghi nhận lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng và khoản thanh lý đầu tư CTCP Đầu tư Bất động sản CT2.

Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận hơn 2.167 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ. Lãi gộp đạt 467 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ do tốc độ tăng doanh thu chậm hơn giá vốn.

Hoạt động xây lắp, cung cấp thiết bị điện và xây dựng hạ tầng vẫn là mảng chủ chốt của PC1 khi mang về hơn 956 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, chiếm 44% doanh thu.

Doanh thu bán điện vượt 405 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Dòn doanh thu bán tinh quặng đạt 242 tỷ đồng, tăng 7% so với quý I/2025.

Đáng chú ý, trong quý I/2026, PC1 ghi nhận hơn 177 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Theo giải trình, nguồn thu này đến từ dự án Tháp Vàng trong khi cùng kỳ dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Trong kỳ, PC1 ghi nhận doanh thu tài chính cao đột biến, đạt 184 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ nhờ khoản thanh lý đầu tư vào công ty liên kết (120 tỷ đồng). Theo thuyết minh từ BCTC, khoản thanh lý này là CTCP Đầu tư Bất động sản CT2.

Còn các chi phí hoạt động như tài chính, bán hàng lại có xu hướng “đi xuống” so với quý I/2025. Kết quả, PC1 lãi sau thuế hơn 269 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Thuyết minh BCTC của PC1.

Năm 2026, PC1 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 15.618 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.056 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng, công ty đã thực hiện được 25% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Phía bên kia bảng cân đối, nợ vay tài chính chiếm gần 50% trong tổng nguồn vốn của PC1. Tổng nợ vay tính đến cuối quý I vượt 12.350 tỷ đồng, tăng khoảng 650 tỷ so với đầu năm và có sự chuyển dịch từ nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn.

Trong 3 tháng đầu năm, PC1 phải trả hơn 181 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 10% so với cùng kỳ.

Loạt lãnh đạo PC1 bị khởi tố

Mới đây, CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 cá nhân là lãnh đạo, nhân sự nội bộ của doanh nghiệp để điều tra các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ngoài ra, con trai ông Tuấn là Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát - cũng bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam (báo cáo của PC1 không nêu rõ tội danh bị điều tra).

Như vậy, tổng cộng 4/5 thành viên HĐQT đều vướng vòng lao lý. Trong khi ban điều hành có 8 người thì 5 người bị điều tra.

Trong thông cáo báo chí phát đi mới đây, Tập đoàn PC1 cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục, đúng quy định.

​PC1 cam kết không để việc một số lãnh đạo bị khởi tố ảnh hưởng đến tập đoàn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được triển khai bình thường. Những nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động cũng đang được thực hiện đúng theo cam kết.

Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập phiên họp bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.