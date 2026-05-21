Vietjet sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận được bao nhiêu?

Vietjet dự kiến phát hành hơn 177 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 30%, trong đó bà Nguyễn Thị Phương Thảo ước nhận thêm khoảng 14 triệu cổ phiếu.

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air - Mã: VJC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, Vietjet sẽ phát hành hơn 177 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Như vậy, sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 591 triệu lên 768 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện là trong năm 2026 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny là cổ đông lớn nhất của Vietjet khi 26,16% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 46 triệu cổ phiếu mới trong đợt chia cổ tức này.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet sở hữu 8,02% vốn, dự kiến nhận thêm khoảng 14 triệu cổ phiếu.

Cổ đông của Vietjet. Nguồn: Báo cáo thường niên 2025.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Vietjet ghi nhận 21.021 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.142 tỷ đồng, tăng 37% so với quý I/2025.

Năm nay, Vietjet đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 86.774 tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế 2.421 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng, doanh nghiệp thực hiện được 47% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn nhận định dư địa tăng trưởng của Vietjet trong những năm tới vẫn còn rất lớn, dựa trên ba nền tảng thị trường hàng không khu vực còn tăng trưởng mạnh, các thị trường quốc tế trọng điểm của Vietjet đang mở rộng, và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng linh hoạt hơn.

Trong quý đầu năm, hãng khai thác khoảng 39.903 chuyến bay, tăng 3,3% so với cùng kỳ, phục vụ 7,2 triệu lượt hành khách, tăng 5,1%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 23.344 tấn.