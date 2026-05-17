10 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất quý I: Vietcombank dẫn đầu, VietinBank và MB bứt phá

Dữ liệu VietTimes cho thấy 19/27 ngân hàng (Agribank chưa công bố) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) tiếp tục giữ vị trí quán quân trên đường đua lợi nhuận. Cụ thể, nhà băng báo lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 11.802 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank đến chủ yếu từ các mảng hoạt động kinh doanh chính. Thu nhập lãi thuần ngân hàng tăng 29%, cho vay tăng trưởng 5%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng hơn 17%, thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng 29%.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận tăng 5% so với năm trước đó. Năm 2025, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank đạt 44.020 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, cổ đông hỏi về việc ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng thấp có thể bị mất vị thế ngân hàng số 1 về lợi nhuận hay không. Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho rằng ngân hàng vẫn nỗ lực giữ vững nguyên vị trí này.

Nhà băng sẽ thực hiện nhiều giải pháp từ tăng NIM (biên lãi suất thuần), đa dạng hoá nguồn thu, tăng vốn điều lệ để tạo nguồn lực phát triển “Quan trọng nhất là chúng ta có một danh mục khách hàng an toàn và hiệu quả. Khách hàng tốt thì chắc chắn lợi nhuận sẽ tốt”, ông Tùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Tùng cho rằng vấn đề tăng trưởng lợi nhuận cũng liên quan đến chiến lược tài trợ vốn cho lĩnh vực bất động sản và hạ tầng của Vietcombank. "Nếu chúng tôi đầu tư nhiều vào bất động sản, chắc chắn lợi nhuận sẽ rất cao. Tuy nhiên, thị trường bất động sản luôn có tính chu kỳ và yếu tố rủi ro", ông nói.

Xếp ở vị trí á quân về lợi nhuận là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) với lợi nhuận trước thuế đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 63% so với quý I/2025.

Kỳ này, thu nhập lãi thuần của VietinBank tăng 25%, hoạt động dịch vụ tăng 15%, kinh doanh ngoại hối tăng 19%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 13%.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) xếp ở vị trí thứ 3 về lợi nhuận trong toàn ngành ngân hàng, đạt hơn 9.600 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch MB Lưu Trung Thái cho biết trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với năm 2025 (34.268 tỷ đồng), ước tính đạt 39.400 tỷ đồng. "Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% nhưng phấn đấu đạt 20%", Chủ tịch MB chia sẻ.

Sau MB, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) là nhà băng trong nhóm ngoài quốc doanh ghi nhận mức lợi nhuận lớn (8.870 tỷ đồng), tăng 23% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Techcombank đã xây dựng 2 kế hoạch kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau.

Kịch bản 1 khi xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ lên 37.500 tỷ đồng. Kịch bản 2 khi xung đột kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ít hơn so với kịch bản trước đó là 35.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner đánh giá môi trường kinh doanh năm nay tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. "Những thay đổi trong nhu cầu bên ngoài, chuỗi cung ứng hoặc điều kiện tài chính quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước và tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng nếu diễn biến thực tế khác với các kỳ vọng ban đầu".

Những ứng viên còn lại góp mặt trong Top 10 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất quý I gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) với hơn 8.500 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) với gần 8.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) với hơn 6.100 tỷ đồng.

Lợi nhuận ngân hàng nào giảm mạnh nhất?

Nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) có xu hướng giảm. Cụ thể trong quý I, LPBank báo lãi trước thuế 2.826 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính kéo lợi nhuận LPBank “đi xuống" là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đột biến 290% so với cùng kỳ lên 774 tỷ đồng trong quý I/2026.

Tính theo năm, chi phí tín dụng quy năm đã tăng lên 0,77%, so với mức 0,23% ghi nhận trong quý I/2025. LPBank đã xử lý 501 tỷ đồng nợ xấu trong quý, tương đương tỷ lệ xóa nợ quy năm ở mức 0,5%.

Năm nay, LPBank đặt mục tiêu tương đối khiêm tốn với mức tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước đạt 14.982 tỷ đồng.

Lý giải, lãnh đạo ngân hàng cho rằng năm 2026 được dự báo diễn biến phức tạp với nhiều biến số về tỷ giá và xu hướng điều hành chính sách tiền tệ thận trọng. Đồng thời, bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn rủi ro, xung đột và căng thẳng thương mại gia tăng có thể tác động tiêu cực đến dòng vốn, thương mại quốc tế và tâm lý thị trường.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) là trường hợp đáng chú ý khi lợi nhuận giảm 68% so với cùng kỳ xuống gần 1.400 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản thu đột biến. Vì quý I/2025, ngân hàng nhận khoản thu lớn từ chuyển nhượng Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Service, qua đó tạo nền lợi nhuận cao bất thường.

Bên cạnh đó, mảng chứng khoán đầu tư chuyển từ lãi 335 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 328 tỷ đồng trong quý I năm nay, trở thành một trong những yếu tố kéo giảm lợi nhuận. Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tục tạo thêm áp lực lên lợi nhuận trong kỳ.

Việc sụt giảm lợi nhuận từ các mảng thu ngoài lãi và tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro (tăng 151%) đã kéo lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) giảm trong quý đầu năm 2026.

Một số ngân hàng có lợi nhuận sụt giảm trong quý I/2026 còn có Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB), Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank - Mã: BAB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Mã: SGB).