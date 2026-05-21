Con trai tỷ phú sáng lập thương hiệu thời trang nổi tiếng bị bắt vì nghi ngờ sát hại cha

Con trai của tỷ phú Isak Andic, người sáng lập thương hiệu thời trang Mango bị bắt giữ trong vụ điều tra liên quan đến cái chết của cha đẻ.

Theo Wall Street Journal ngày 20/5 giờ địa phương, Jonathan Andic, con trai của tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ gốc Tây Ban Nha Isak Andic - nhà sáng lập thương hiệu thời trang nổi tiếng Mango - đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ. Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân cái chết của cha ông.

Theo một cảnh sát nắm rõ quá trình điều tra, Jonathan bị bắt tại nhà riêng ngày 19/5 theo giờ địa phương, sau đó bị tạm giữ tại một đồn cảnh sát ở khu vực tây bắc Barcelona để thẩm vấn. Địa điểm này nằm gần nơi cha ông tử nạn.

Hiện Jonathan đã được tại ngoại sau khi nộp hơn 1 triệu USD tiền bảo lãnh, đồng thời đồng ý trình diện trước tòa hàng tuần và tuân thủ các điều kiện bổ sung khác.

Cái chết đầy bí ẩn của người cha và những điểm đáng ngờ

Ngày 14/12/2024, tỷ phú Isak Andic đã thiệt mạng ở tuổi 71 sau khi rơi xuống vực sâu khoảng 90 mét trong lúc đi leo núi tại Montserrat cùng con trai Jonathan. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có hai cha con ở hiện trường.

Tỷ phú Isak Andic. Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo dài 17 trang được công bố hôm 19/5, vị thẩm phán phụ trách điều tra cho biết: “Có đủ bằng chứng cho thấy nghi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người”. Thẩm phán còn nhận định cái chết của ông Isak: “có thể không phải tai nạn mà là hành vi sát hại có chủ đích của Jonathan”.

Bản báo cáo chỉ ra rằng: quan hệ giữa hai cha con căng thẳng, Jonathan có động cơ tài chính tiềm tàng, trước vụ việc ông ta từng tới khảo sát hiện trường, lời khai có nhiều điều mâu thuẫn, và kết quả khám nghiệm tử thi gần như loại trừ khả năng ông Isak vô tình trượt ngã.

Theo thẩm phán, vào giữa năm 2024 Jonathan biết cha mình dự định sửa di chúc để sử dụng tài sản lập quỹ từ thiện giúp đỡ những người khó khăn. Sau đó Jonathan chủ động cải thiện quan hệ với cha và đề xuất cùng đi leo núi để hàn gắn tình cảm.

Hiện Jonathan vẫn chưa bị truy tố chính thức. Đội ngũ luật sư của Jonathan tuyên bố cáo buộc giết người là vô căn cứ và đang bôi nhọ một người vô tội. Gia đình Andic cũng ra tuyên bố khẳng định Jonathan vô tội.

Trước đó, Jonathan đã giao nộp điện thoại cho cảnh sát và nhiều lần bị thẩm vấn. Các thành viên khác trong gia đình Isak cũng đã bị lấy lời khai.

Theo Forbes, khi qua đời, ông Isak Andic sở hữu khối tài sản khoảng 4,5 tỷ USD. Năm 1984, ông mở cửa hàng Mango đầu tiên tại Barcelona và phát triển thương hiệu thành chuỗi bán lẻ quốc tế với hàng nghìn cửa hàng và doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

Trước khi qua đời, ông là Chủ tịch Mango, kiểm soát công ty holding của gia đình và nắm 95% cổ phần tập đoàn. Jonathan hiện giữ chức Chủ tịch công ty holding gia đình và cùng hai em gái thừa kế cổ phần. Hoạt động thường ngày của Mango do CEO Toni Ruiz điều hành. Ruiz là cộng sự thân cận của Isak và sở hữu 5% cổ phần tập đoàn.

Hai cha con Isak Andic và Jonathan Andic. Ảnh: NBD.

Vào ngày Isak tử nạn, Mango từng ra thông báo nói rằng nhà sáng lập “qua đời do tai nạn”. Cảnh sát khi đó sau khi điều trực thăng tới hiện trường ban đầu cũng kết luận đây là tai nạn. Tuy nhiên, từ tháng 3/2025, vị thẩm phán phụ trách vụ án đã mở lại điều tra. Truyền thông Tây Ban Nha liên tục đặt nghi vấn rằng vụ việc có nhiều điểm bất thường.

Mango tiến vào thị trường Trung Quốc năm 2002. Thời kỳ đỉnh cao, hãng từng có hơn 200 cửa hàng tại Trung Quốc, nhưng sau đó nhanh chóng suy giảm. Từ 2013 đến 2015, số lượng cửa hàng giảm mạnh từ hơn 200 xuống còn 61.

Đến tháng 4/2023, Mango chỉ còn duy nhất một cửa hàng hoạt động tại Yantai Joy City (Yên Đài, Sơn Đông). Khi đó, Mango tuyên bố không còn xem Trung Quốc là thị trường ưu tiên, thay vào đó tập trung vào Mỹ và Ấn Độ. Một số cơ quan truyền thông nhận định đây gần như là việc Mango từ bỏ chiến lược tại Trung Quốc.

Cuối năm 2025, Mango thông báo quay lại thị trường bán lẻ trực tiếp tại Trung Quốc và khai trương cửa hàng đầu tiên ở Thâm Quyến vào ngày 25/12/2025. Cho tới nay, Mango chưa công bố thêm thông tin về các cửa hàng bán trực tiếp khác.

Theo Ifeng