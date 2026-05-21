Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang làm Chủ tịch Ắc quy Tia Sáng

Ngày 14/5, HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco - Mã: TSB) bầu ông Lưu Bách Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho ông Đào Hữu Huyền sau khi ông Huyền bị khởi tố.

Đồng thời, HĐQT công ty nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hồng Đức vào vị trí Trưởng ban kiểm soát.

Ông Lưu Bách Đạt hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) - doanh nghiệp đang sở hữu 51% vốn tại Tibaco.

Tổng Giám đốc Hóa chất Đức Giang Lưu Bách Đạt. Ảnh: Hoàng Dung.

Trước đó một ngày (13/5), Tibaco tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Tại đại hội, cổ đông công ty đã miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) và Trưởng ban kiểm soát Hoàng Thúy Hà.

3 nhân sự bị miễn nhiệm do đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.

Ở chiều ngược lại, cổ đông Tibaco bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Lưu Bách Đạt và Đoàn Văn Quang và 1 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hồng Đức.

Không chỉ Tibaco, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (Mã: PAT) – một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Đức Giang – cũng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn bộ máy nhân sự. Tại đây, ông Lưu Bách Đạt được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Cổ phiếu DGC vẫn được giao dịch cả ngày

Sau công bố đưa cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vào diện hạn chế giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã ra quyết định điều chỉnh án phạt dành cho ông lớn ngành hóa chất.

Cụ thể, theo quyết định cũ vào sáng 20/05, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận.

Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, HOSE công bố quyết định mới. Theo đó, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ quy định tại mục 1, Phụ lục 3, Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/05/2026.

Như vậy, cổ phiếu DGC vẫn được giao dịch cả ngày (nhưng chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn), thay vì chỉ giao dịch phiên chiều và được giao dịch cả thỏa thuận - khớp lệnh.

DGC vào diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp BCTC kiểm toán 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, có liên quan đến sự việc ông Đào Hữu Huyền và ông Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố, bắt tạm giam, còn tài liệu công ty bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Việc vào diện kiểm soát cũng là nguyên nhân đẩy DGC ra khỏi các rổ chỉ số của HOSE như VN30, VN100.