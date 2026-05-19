36 km quốc lộ 1A được Vingroup mở rộng thành 10 làn xe

Sáng 19/5, UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của Thành phố Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải. Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có tính kết nối cao hơn.

Trong đó, khu vực phía Nam Hà Nội có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của Thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Vingroup

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục Quốc lộ 1A – cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Ở giai đoạn tiếp theo, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8 km, kết nối trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam.