Giá vàng SJC hôm nay tiếp đà tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 19/5 niêm yết ở mức 161,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 18/5.

Sáng 19/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 161,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 18/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng 18/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 160,8 - 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với ngày 18/5.

Giá vàng thế giới tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 19/5 giao dịch ở mức 4.557 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.387 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 145 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (18/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, động lực nâng đỡ kim loại quý xuất hiện sau khi áp lực lạm phát tạm thời được xoa dịu nhờ những tín hiệu ngoại giao tích cực mới, mở ra kỳ vọng Mỹ và Iran có thể quay trở lại bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tiêu hao tại Trung Đông.

Bước ngoặt lớn nhất kích hoạt làn sóng hạ nhiệt diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo tạm hoãn chiến dịch không kích tổng lực vào Iran — vốn được lên lịch vào ngày thứ Ba (19/05). Quyết định này được đưa ra sau các cuộc điện đàm khẩn cấp giữa ông Trump và lãnh đạo các đồng minh vùng Vịnh bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE. Các quốc gia này khẳng định một thỏa thuận hòa bình đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của Washington về hạt nhân hiện đã nằm trong tầm tay, sau khi Tehran chuyển qua một đề xuất mới thông qua trung gian Pakistan.

Trước đó, kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát kéo theo tình trạng đóng cửa eo biển huyết mạch Hormuz, thị trường vàng liên tục bị đặt dưới gọng kìm vĩ mô khốc liệt. Giá dầu thô leo thang phi mã đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ chạm mức 3,8%, bóp nghẹt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Thậm chí, giới đầu cơ đã bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng lãi suất dự phòng vào tháng 12 tới để đối phó với lạm phát chi phí đẩy. Sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở đỉnh cao vô hình trung trở thành rào cản lớn, ngăn dòng tiền lớn chảy mạnh vào các tài sản phi lợi nhuận như vàng.

Hiện tại, dù lệnh hoãn tấn công của ông Trump đã giúp xoa dịu tâm lý hoảng loạn ngắn hạn và kéo giá dầu hạ nhiệt, giới đầu tư quốc tế vẫn duy trì trạng thái thận trọng cao độ. Mọi sự chú ý của thị trường tài chính hiện đang đổ dồn vào biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của Mỹ sắp được công bố. Đây sẽ là những thước đo định hình chính xác hơn lộ trình tiền tệ của Fed cũng như sức khỏe thực tế của nền kinh tế Mỹ dưới tác động từ cuộc chiến năng lượng vừa qua.

Giá Bitcoin giảm 0,5%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (19/05), giá Bitcoin hứng chịu một đợt điều chỉnh sâu, giao dịch quanh ngưỡng 76.709 USD/BTC, sụt giảm thêm 0,5% trong 24 giờ qua. Đà lao dốc này diễn ra ngay sau khi thị trường Mỹ hấp thụ hoàn toàn báo cáo lạm phát "nóng" từ Bộ Lao động. Việc chỉ số PPI và CPI liên tục bứt phá đang làm bùng phát tâm lý tháo chạy khỏi các vị thế tài sản rủi ro, do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt dòng van tiền tệ một cách cực đoan trong nửa cuối năm 2026 để kìm hãm lạm phát chi phí đẩy.

So với mức giá của 7 ngày trước (81.019 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm mạnh 5,3%. Toàn bộ cấu trúc tăng giá trên mốc tâm lý 80.000 USD của tuần trước đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất tăng trưởng đạt mức 1,4% so với mức ghi nhận một tháng trước (75.633 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 203 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.536 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.