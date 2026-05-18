Công ty nhà Gelex thắng thầu trong nam, ngoài bắc ra sao?

Tập đoàn Gelex sở hữu Gelex Electric - doanh nghiệp gắn với loạt thương hiệu top đầu mảng thiết bị điện và dây cáp. Với lợi thế này, doanh nghiệp thuộc Gelex Group đã trúng hàng loạt gói thầu từ nam ra bắc.

Tại các dự án ở lĩnh vực năng lượng, bên cạnh các nhà thầu tên tuổi về xây lắp và truyền tải điện như Tập đoàn PC1, Tập đoàn Tuấn Ân thì Tập đoàn Gelex (mã: GEX) cũng là cái tên nổi bật khi dẫn đầu lĩnh vực sản xuất thiết bị điện.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là "Tuấn Mượt"), Gelex thống lĩnh ngành thiết bị điện tại Việt Nam, đặc biệt ở mảng dây cáp và dây điện dân dụng, với thị phần ước tính 30-40%.

Gelex hiện nay vận hành theo mô hình holding, nắm giữ trực tiếp và gián tiếp hơn 50 công ty con và công ty liên kết. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hệ thống doanh nghiệp, mà là ở cách hệ sinh thái Gelex từng bước mở rộng hiện diện từ lĩnh vực thiết bị điện, sản xuất điện, hạ tầng khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, nước sạch cho tới lĩnh vực tài chính gồm ngân hàng và chứng khoán.

Trong hệ sinh thái đó, CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric - mã: GEE) giữ vai trò hạt nhân. Đây là doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam – lĩnh vực yêu cầu cao về vốn đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực sản xuất.

Cadivi là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần dây cáp điện tại Việt Nam, dưới sự sở hữu gián tiếp của Tập đoàn Gelex. Ảnh: Gelex.

Gelex Electric sở hữu hàng loạt thương hiệu dẫn đầu thị trường như CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi – mã: CAV), CTCP Thiết Bị Điện Thibidi, CTCP Thiết bị đo điện EMIC… Trong đó, Cadivi là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần dây cáp điện tại Việt Nam, Thibidi đứng top 1 ở mảng máy biến áp phân phối, còn EMIC thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị đo điện.

Sở hữu hệ sinh thái sản xuất khép kín với chuỗi liên kết từ nghiên cứu, chế thử, sản xuất đến thương mại hóa sản phẩm, Gelex Electric không chỉ giúp rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm mà còn gia tăng lợi thế cạnh tranh khi tham gia các dự án.

Hệ sinh thái khép kín của Gelex Electric, từ dây cáp điện, thiết bị điện, thiết bị đo điện,... Ảnh: Gelex Electric.

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu đầu tư hạ tầng năng lượng ở Việt Nam và năng lực nội tại của doanh nghiệp đang tạo ra “thiên thời” để Gelex Electric tăng tốc.

Năm 2025, Gelex Electric thu về doanh thu kỷ lục hơn 25.400 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.417 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng (ROS) đạt khoảng 13,4% – mức khá cao trong ngành sản xuất công nghiệp.

Đáng chú ý, Gelex Electric là động lực lợi nhuận chính của Gelex Group. Trong khi toàn tập đoàn báo lãi sau thuế gần 3.000 tỷ đồng thì riêng Gelex Electric đã đóng góp hơn 3.400 tỷ đồng lợi nhuận. Xét về doanh thu, mảng sản xuất thiết bị điện hiện chiếm khoảng 64% tổng doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Bất ngờ với kết quả trúng thầu sát giá

Theo dữ liệu từ phần mềm Dauthau.info, Gelex Electric đã tham gia 421 gói thầu, trong đó trúng 202 gói, trượt 178 gói và 30 gói chưa công bố kết quả. Còn theo tìm hiểu VietTimes, doanh nghiệp này liên tục trúng nhiều gói thầu do các tổng công ty điện lực làm chủ đầu tư, trải dài từ nam đến bắc.

Điểm đáng chú ý là mức độ cạnh tranh tại nhiều gói thầu khá thấp khi danh sách nhà thầu tham dự gần như lặp lại với 4 cái tên quen thuộc thay phiên nhau, gồm: Gelex Electric, CTCP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng, CTCP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No và Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ.

Ở nhiều gói thầu mà Gelex Electric được "chọn mặt gửi vàng", mức giảm giá sau đấu thầu dao động từ 100–200 triệu đồng so với giá dự toán, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,1–0,3%. Trong khi đó, chênh lệch giá giữa các nhà thầu dự thầu cũng khá sít sao, thường chỉ thấp hơn nhau vài chục triệu đồng so với bên trúng thầu.

Tại các gói thầu do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, theo kết quả công bố tháng 5/2025, Gelex Electric trúng thầu Gói 11 thuộc dự án mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa cho các công ty điện lực tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang với giá 60,25 tỷ đồng, giảm khoảng 0,5% so với giá dự toán.

Hai đơn vị trượt thầu là CTCP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No và CTCP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng.

Cũng trong tháng 5/2025, Gelex Electric được công bố trúng một gói thầu do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư: Gói 06: Mua sắm công tơ điện tử và đo xa; thiết bị Router 3G/4G phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Đồng Tháp

Hai nhà thầu khác cùng nộp hồ sơ là CTCP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng và Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bị loại. Gelex Electric trúng thầu với giá 73,3 tỷ đồng, giảm 300 triệu đồng so với giá gói thầu (73,6 tỷ), tức tiết kiệm 0,4%.

Một gói thầu khác tại Long An do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư cũng ghi nhận kịch bản tương tự. Theo đó, tháng 5/2025, Gelex Electric trúng Gói thầu mua sắm các thiết bị như trên tại tỉnh Long An, do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư.

Giá gói thầu là 87 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi. Mức giá mà Gelex Electric đưa ra là 86,4 tỷ đồng, thấp hơn 600 triệu đồng (giảm 0,7%). Hai đơn vị trượt thầu lần này cũng là những cái tên quen thuộc: CTCP Thiết bị điện Vi-Na-Si-No và Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Ngoài trúng các gói thầu ở khu vực phía nam do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, Gelex Electric còn “mát tay” khi được chọn làm nhà thầu thực hiện nhiều gói thầu ở miền Bắc.

Cụ thể, tháng 5/2025, tại Gói thầu 02: Công tơ điện tử 2025 – Công tơ điện tử và thiết bị đo xa RF phục vụ thay định kỳ do Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, Gelex Electric lại một lần nữa vượt qua hai nhà thầu CTCP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng và Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

Mức giá trúng thầu giảm 50 triệu đồng so với giá thầu, ở mức 29,23 tỷ đồng. Qua đó tiết kiệm được gần 0,2%.

Còn với Gói 3: Mua sắm 111.184 công tơ và 356 DCU do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, kết quả công bố tháng 12/2024 cho thấy vẫn chỉ có 3 nhà thầu nộp thầu là Gelex Electric, Hữu Hồng và Công ty Chuyển giao công nghệ.

Phía Gelex Electric tiếp tục thắng thầu với giá 90,5 tỷ đồng, giảm khoảng 100 triệu đồng so với giá gói (90,6 tỷ đồng), giảm được 0,1%.

Tại cùng dự án Mua sắm công tơ và thiết bị đọc xa năm 2025 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Gói 11: Mua sắm 113.560 công tơ và 946 DCU đã được giao cho Gelex Electric. Hai nhà thầu quen mặt tiếp tục trượt thầu.

Giá trúng thầu là 92,1 tỷ đồng, giảm 100 triệu đồng, tương ứng tiết kiệm 0,1% cho chủ đầu tư (giá gói 92,2 tỷ đồng).

Ở Gói 7: Mua sắm 56.142 công tơ và 804 DCU tại cùng dự án Mua sắm công tơ và thiết bị đọc xa năm 2025, Gelex Electric tiếp tục vượt qua hai nhà thầu để trúng với giá 78,4 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu là 78,5 tỷ đồng.

Hay tại Gói 6: Mua sắm 47.939 công tơ và 263 DCU, Tổng công ty Điện lực miền Bắc gọi tên bên trúng thầu là Gelex Electric. Giá được trúng thầu là 68,90 tỷ đồng, tiếp tục giảm 100 triệu đồng so với giá dự toán.

Trong khi đó, CTCP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng đưa ra giá dự thầu là 68,93 tỷ đồng, còn Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ dự thầu giá 68,94 tỷ. Như vậy giá dự thầu của hai đơn vị này chỉ thấp hơn Gelex Electric vài chục triệu đồng.

Kết quả công bố tháng 11/2025 cho thấy tại dự án Mua sắm công tơ, thiết bị đọc xa khắc phục thiên tai năm 2025 và nhu cầu sản xuất - kinh doanh năm 2026 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Gelex Electric đã vượt qua 2 nhà thầu khác để trúng thầu Gói G06: Mua sắm 51.337 công tơ và 650 DCU với giá 56,7 tỷ đồng, giảm 61 triệu đồng so với giá gói thầu, tức giảm 0,1%.

Hai đơn vị trượt thầu là CTCP Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng và Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bỏ giá sát nút, lần lượt là 58,72 tỷ và 58,71 tỷ đồng.