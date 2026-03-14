Vì sao ngân hàng ồ ạt tuyển quân sau làn sóng cắt giảm?

Nhiều ngân hàng đang rầm rộ tuyển dụng nhân sự với quy mô lớn khi tín dụng được kỳ vọng tăng mạnh.

Nhà băng ồ ạt tuyển nhân sự

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã triển khai kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với hơn 1.000 vị trí trên toàn hệ thống.

Cụ thể, nhóm vị trí quản lý khách hàng và kinh doanh cần hơn 800 nhân sự, chiếm 78% tổng nhu cầu tuyển dụng. Đây là các vị trí trực tiếp tham gia vào hoạt động bán lẻ, phát triển khách hàng cá nhân và doanh nghiệp – những mảng được xác định là động lực tăng trưởng chính của VIB trong giai đoạn tới.

Ngân hàng cũng tuyển thêm nhân sự cho các bộ phận như thu hồi nợ, vận hành, dịch vụ khách hàng và công nghệ thông tin… Trong đó nhu cầu tuyển dụng tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, nơi có mật độ chi nhánh và quy mô hoạt động kinh doanh lớn nhất của VIB.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng đang triển khai đợt tuyển dụng quy mô lớn với 118 vị trí trải dài từ Hà Nội đến Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đây là một trong những đợt tuyển dụng lớn của ACB, phản ánh chiến lược mở rộng toàn diện trên cả 3 trụ cột là mạng lưới bán lẻ, chuyển đổi số, và quản trị rủi ro.

Một số ngân hàng như HDBank, VietinBank… cũng bắt đầu tuyển dụng từ hàng chục đến hàng trăm vị trí tại nhiều chi nhánh trên cả nước.

Làn sóng cắt giảm nhân sự 2025

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy trong năm 2025 có 14 đơn vị cắt giảm nhân sự. Tổng số cán bộ, nhân viên rời hệ thống là hơn 7.100 người – mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong đó có 3 ngân hàng có quy mô thu hẹp nhân sự từ 1.000 người trở lên. Đứng đầu là LPBank khi giảm gần 1.600 nhân viên trong 1 năm. Cuối năm 2025, ngân hàng này có gần 9.600 nhân sự, trong khi số đầu năm là hơn 11.111 nhân viên.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

VIB, Sacombank, VPBank đã cắt giảm hơn 1.200 nhân sự trong năm ngoái. Lượng nhân viên Vietcombank cũng giảm mạnh trong năm 2025, khoảng 850 người.

Nhiều nhà băng khác như KienlongBank, ABBank, Eximbank, VietinBank, SeABank, HDBank, ACB… cũng cắt giảm từ vài chục đến vài trăm người.

Ở chiều ngược lại, trong năm 2025, các nhà băng đã tuyển hơn 4.300 nhân sự mới. Trong đó, xếp đầu bảng là VPBank khi nhận thêm 1.300 nhân sự, tiếp theo là Techcombank (857 người), Bac A Bank (398 người), SHB (tăng 298 người), NCB (tăng 233 người), BIDV (275 người)…

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Giải mã chiến lược tuyển quân của ngân hàng

Trong công bố kết quả điều tra mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy làn sóng tuyển quân của các tổ chức tín dụng sẽ diễn ra mạnh mẽ trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), làn sóng tuyển dụng gắn liền với triển vọng tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng trong năm 2026, khi nhiều dự báo cho rằng mức tăng có thể đạt trên 15%. Nhu cầu vốn của nền kinh tế đang gia tăng mạnh mẽ để phục vụ đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất, phát triển công nghệ và thúc đẩy tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng cần tăng cường đội ngũ nhân sự không chỉ để mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn để nâng cao năng lực quản trị và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống.

Một xu hướng đáng chú ý là nhu cầu lớn về nhân sự kinh doanh và quản lý khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là những phân khúc đang tăng trưởng nhanh, đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của nhiều ngân hàng.

Bên cạnh lực lượng kinh doanh, các ngân hàng cũng đang tăng cường tuyển dụng nhân sự chuyên sâu về quản trị rủi ro, trong bối cảnh hệ thống tài chính Việt Nam từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao hơn, đặc biệt là Basel III.

Các tiêu chuẩn này đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn về an toàn vốn, quản trị thanh khoản, quản trị rủi ro thị trường và rủi ro vận hành. Vì vậy, nhiều ngân hàng đang đầu tư xây dựng các đội ngũ chuyên gia có năng lực trong các lĩnh vực như quản trị vốn, phân tích rủi ro, tuân thủ và kiểm soát nội bộ.

Song song với đó, quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc nhân sự trong ngành ngân hàng. Các tổ chức tín dụng ngày càng tìm kiếm những nhân sự có kỹ năng số, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy công nghệ, bên cạnh kiến thức tài chính truyền thống.

Một đặc điểm nổi bật của thị trường lao động ngân hàng hiện nay là xu hướng nhân sự đa năng. Các ngân hàng ưu tiên những ứng viên có thể kết hợp nhiều kỹ năng khác nhau – từ kinh doanh, công nghệ đến quản trị rủi ro – nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường tài chính ngày càng phức tạp.

Ông Huy cũng cho rằng đây chính là chân dung thế hệ nhân sự ngân hàng mới, những người không chỉ am hiểu tài chính mà còn có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ và thị trường.

Nhìn rộng hơn, sự gia tăng nhu cầu nhân sự của ngành ngân hàng còn gắn liền với sự mở rộng nhanh chóng về quy mô của hệ thống tài chính Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã xuất hiện một số ngân hàng có tổng tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng – quy mô tương đương nhiều định chế tài chính lớn trong khu vực. Cùng với đó, nhiều ngân hàng cũng đạt mức vốn hóa hàng tỷ USD trên thị trường chứng khoán, từng bước nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.

Theo xu hướng phát triển của nền kinh tế, số lượng ngân hàng có quy mô tài sản triệu tỷ được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Khi nền kinh tế mở rộng và hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu, các ngân hàng Việt Nam không chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa mà còn có cơ hội vươn ra khu vực và tham gia sâu hơn vào hệ thống tài chính quốc tế.

Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành ngân hàng sẽ liên tục gia tăng trong dài hạn. Không chỉ cần số lượng nhân sự lớn hơn, các ngân hàng còn cần những con người có tư duy chiến lược, hiểu biết về thị trường toàn cầu và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ tài chính.