Vietjet, VNDirect "chi đậm" trả cổ tức cho cổ đông

Vietjet sẽ phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu, trong khi đó VNDirect sẽ chi hàng trăm tỷ để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

HĐQT VNDirect thông qua chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, với tổng ngân sách hơn 761 tỷ đồng, ngày đăng ký cuối cùng là 1/6/2026 và thanh toán dự kiến 19/06/2026. Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A dự kiến nhận khoảng 196,6 tỷ đồng và Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDirect, ước tính nhận hơn 22,4 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ VNDirect. Quý I/2026, doanh thu hoạt động của VNDirect đạt 1.807 tỷ đồng (tăng 44%), lợi nhuận trước thuế đạt 681 tỷ đồng (tăng 42%); mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 là 3.018 tỷ đồng (tăng 20%). HĐQT Vietjet thông qua phương án phát hành hơn 177 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 30 cổ phiếu mới, tổng giá trị hơn 1.774 tỷ đồng. Quý I/2026, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần 21.021 tỷ đồng (tăng 17%), lợi nhuận trước thuế 1.142 tỷ đồng (tăng 36,6%); vốn hóa thị trường của Vietjet vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng (hơn 4 tỷ USD).

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng ngân sách hơn 761 tỷ đồng.

Theo đó, VNDirect sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng).

Theo lịch ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 1/6/2026 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 19/06/2026.

Với hơn 1,52 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính công ty chứng khoán này sẽ phải chi ra số tiền khoảng hơn 761 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với các nhà đầu tư.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của VNDIRECT, hai cái tên lớn nhất sẽ nhận về phần lớn số tiền này là: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (đang nắm giữ hơn 393,3 triệu cổ phiếu VND) dự kiến sẽ "bỏ túi" khoảng 196,6 tỷ đồng; và bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT, sở hữu gần 44,9 triệu cổ phiếu - ước tính sẽ nhận về hơn 22,4 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Quyết định chi trả cổ tức tiền mặt lớn được đưa ra trong bối cảnh VNDirect vừa trải qua giai đoạn kinh doanh khởi sắc nhờ sự phục hồi bền vững của dòng tiền thị trường.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, doanh thu hoạt động riêng quý I/2026 của VNDirect đạt 1.807 tỷ đồng, tăng tới 44% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ các mảng cốt lõi bao gồm: mảng đầu tư tài chính (FVTPL) đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 39%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 158 tỷ đồng, tăng mạnh 74%; và doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 404 tỷ đồng, tăng 34%.

Kết quả, VNDirect ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 681 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với quý I/2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 18/5, VNDirect đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.018 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 19%.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của VNDirect kể từ khi thành lập. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên mức 11,1% trong năm nay và hướng tới 15% trong vòng 5 năm tới. Bên cạnh đó VNDirect đang lên kế hoạch phát hành thêm hơn 460 triệu cổ phiếu nhằm tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh.

HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) cũng vừa chính thức thông qua phương án phát hành hơn 177 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 30%.

Vietjet dự kiến tổng khối lượng phát hành khoảng 177 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) là hơn 1.774 tỷ đồng. Thời gian triển khai ngày trong năm 2026, ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành này được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

Sau khi hoàn tất việc chia cổ tức này, vốn điều lệ của hãng hàng không Vietjet sẽ chính thức tăng mạnh từ mức 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được dùng để tái cấu trúc và tăng cường năng lực tài chính dài hạn, phục vụ cho chiến lược mở rộng đội tàu bay tầm xa, Vietjet cho hay.

Trong quý I/2026, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp công nghệ kỹ thuật nâng cao hiệu suất dòng tiền, lợi nhuận trước thuế của hãng đạt 1.142 tỷ đồng, tăng trưởng 36,6% so với quý I/2025. Năm nay, Vietjet đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.421 tỷ đồng, giảm khoảng 7,9%.

Ghi nhận tại phiên giao dịch sáng ngày 21/5/2026, cổ phiếu VJC đang dao động quanh mức 172.500 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vietjet đã chính thức vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng (tương đương hơn 4 tỷ USD).