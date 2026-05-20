Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm mạnh,

Giá vàng miếng SJC sáng 20/5 niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 20/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 19/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 159,3 - 162,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng 19/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với ngày 19/5.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/5 giao dịch ở mức 4.469 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua (19/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch sáng giữa tuần, giá vàng thế giới tiếp tục bốc hơi mạnh và đánh mất mốc tâm lý quan trọng, chính thức giao dịch dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce sau khi hứng chịu cú trượt dài gần 2% ở phiên trước. Thị trường tài chính toàn cầu đang bị đẩy vào trạng thái căng thẳng tột độ khi các biến số lạm phát lõi đối mặt trực diện với làn sóng leo thang quân sự mới tại lòng chảo vùng Vịnh.

Cục diện địa chính trị Trung Đông vừa bị kích hoạt trở lại sau tối hậu thư đanh thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cảnh báo Mỹ sẵn sàng tái khởi động các chiến dịch không kích tổng lực nhắm vào Iran trong vòng "hai đến ba ngày tới" nếu Tehran tiếp tục từ chối các điều khoản hòa bình mà Washington áp đặt. Động thái cứng rắn này diễn ra ngay sau khi lệnh hoãn tấn công tạm thời — được đưa ra theo đề nghị của các đồng minh thân cận gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE — đổ vỡ do các bất đồng không thể dung hòa xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc khủng hoảng kéo dài này đã khiến eo biển huyết mạch Hormuz rơi vào trạng thái phong tỏa toàn diện, cắt đứt các tuyến hải trình vận tải năng lượng cốt lõi và trực tiếp đẩy giá dầu thô quay lại quỹ đạo tăng nóng. Hệ quả là bóng ma lạm phát chi phí đẩy (cost-push inflation) một lần nữa ngấm sâu vào nền kinh tế Mỹ.

Trước áp lực chỉ số PPI và CPI liên tục bứt phá vượt kỳ vọng, giới đầu cơ trên các sàn giao dịch quốc tế đã đồng loạt xóa bỏ hoàn toàn kịch bản Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026. Ngược lại, dòng tiền lớn đang ráo riết đặt cược vào một đợt tăng lãi suất dự phòng vào tháng 12 nhằm kiềm tỏa thanh khoản. Việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đồng loạt leo đỉnh đã tạo ra lực ép nghẹt thở, buộc các quỹ đầu tư phải tháo chạy khỏi vị thế của các tài sản phi lợi nhuận như vàng.

Giá Bitcoin tăng 0,2%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (20/05), giá Bitcoin có dấu hiệu tạm dừng đà rơi, dao động quanh ngưỡng 76.759 USD/BTC, nhích nhẹ 0,2% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (81.013 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm 5,3%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất tăng trưởng đạt mức 2,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (75.213 USD/BTC). Mặc dù biên độ thặng dư trong 30 ngày đã bị co hẹp đáng kể sau các phiên rung lắc mạnh vừa qua, việc Bitcoin vẫn bảo toàn được sắc xanh so với giữa tháng 4 cho thấy vùng giá 75.000 - 76.000 USD đang trở thành chốt chặn kỹ thuật cốt lõi.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 153 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.537 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.