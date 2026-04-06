Nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố, quyền lợi của khách hàng có bị ảnh hưởng?

Sau khi Công an Hà Nội thông tin việc ông Vũ Minh Châu - nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và con trai bị khởi tố, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý này đã lên tiếng.

Cảnh sát làm việc với ông Vũ Minh Châu.

Tối 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết rất lấy làm tiếc về những băn khoăn, lo lắng của khách hàng trước những thông tin liên quan đến một số cá nhân trong ban lãnh đạo công ty. Hiện tại, công ty đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

"Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn diễn ra bình thường và thông suốt", thông cáo báo chí của Bảo Tín Minh Châu khẳng định. Doanh nghiệp đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập. Kể từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo Bảo Tín Minh Châu, mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. "Toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý của Bảo Tín Minh Châu luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng", doanh nghiệp khẳng định.

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ cam kết khắc phục và nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Ngày 2/4, Công an Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu cùng con trai Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và 2 nữ nhân viên kế toán về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà chức trách xác định trước năm 2024, ông Châu và Tú chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế. Cụ thể, doanh nghiệp dùng Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; còn phần mềm kế toán Misa dùng kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, "để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng", ông Châu yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI.

"Việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế", theo Công an Hà Nội.

Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng.

Việc này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của VietTimes có được, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, có trụ sở tại số 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), chức vụ Giám đốc. Tại ngày 23/1/2026, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương hơn 97,5% vốn. Số vốn còn lại do ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu) đóng góp. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Không chỉ kinh doanh vàng bạc, mới đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu đăng ký thêm ngành “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”. Việc lấn sân sang lĩnh vực mới cho thấy doanh nghiệp muốn đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào mảng vàng bạc đá quý.

