Vì sao Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ trả vàng sớm cho khách?

Bảo Tín Mạnh Hải vừa lên tiếng về mối quan hệ với Bảo Tín Minh Châu và tiết lộ lý do trả vàng sớm hơn lịch hẹn cho khách hàng.

Những ngày gần đây, nhiều khách hàng mua sản phẩm ở Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) bất ngờ nhận được thông báo đến lấy vàng sớm, thay vì chờ 30 – 90 ngày theo giấy hẹn.

Theo ghi nhận của VietTimes, sáng 27/3, tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), rất đông người xếp hàng, chờ đến lượt lấy vàng. Chị N.P cho biết chị mua 5 chỉ vàng nhẫn từ giữa tháng 3, theo giấy hẹn là đến 30/4 mới được lấy hàng nhưng lại được trả sản phẩm sớm.

"Tôi nhận được thông báo Bảo Tín Mạnh Hải sẽ trả vàng sớm cho khách. Vì thế hôm nay tôi đến đây lấy vàng, tổng cộng được 5 chỉ và giao dịch khá nhanh, không mất công như những lần trước”, chị N.P nói.

Khách xếp hàng chờ lấy vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải, cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 27/3.

Tương tự, khách hàng N.D cho biết chị khá bất ngờ vì nhận được vàng sớm hơn lịch hẹn. Song, chị D cũng bày tỏ sự lo lắng khi Bảo Tín Mạnh Hải lại dồn dập trả vàng sau khi một thương hiệu họ “Bảo Tín” là Bảo Tín Minh Châu bị kiểm tra.

Theo vị khách này, sự thay đổi trong việc lấy vàng sớm hơn lịch hẹn đặt ra nhiều câu hỏi, nếu nguồn cung hạn chế vì sao cửa hàng lại có thể dồn dập trả hàng trong thời gian ngắn. Nếu nguồn hàng có sẵn, tại sao không trả trực tiếp tại quầy mà bắt khách phải chờ đợi. Liệu có hay không trường hợp thương hiệu găm vàng, tạo ra sự khan hiếm.

Thông báo của Bảo Tín Mạnh Hải.

Ghi nhận của VietTimes sáng 27/3 cho thấy việc trả vàng ở Bảo Tín Mạnh Hải, cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) chỉ áp dụng đối với khách có giấy hẹn. Đối với khách có nhu cầu mua vàng nhẫn vẫn phải chờ lấy vàng. Theo nhân viên, cửa hàng sẽ trả sản phẩm sau 40 ngày.

Bên cạnh câu chuyện nguồn cung, mức giá thu mua vàng cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hôm nay, vàng nhẫn ép vỉ của Bảo Tín Minh Châu được Bảo Tín Mạnh Hải thu mua với giá 15,5 triệu đồng/lượng. Trong khi doanh nghiệp này mua vào nhẫn ép vỉ của Kim Gia Bảo do họ sản xuất với mức 16,76 triệu đồng/lượng.

Một số khách hàng cho rằng tại sao cùng là vàng 24K (999.9) mà Bảo Tín Mạnh Hải lại thu mua với 2 mức giá khác nhau. Việc thu mua như vậy có hợp lý khi khách hàng đều có giấy bảo đảm, chứng nhận chất lượng vàng?

Bảo Tín Mạnh Hải nói gì?

Phản hồi về vấn đề này, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho rằng từ trước đến nay, đối với các sản phẩm không thuộc thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải (trừ SJC), đơn vị đều phải mang đi kiểm tra lại để xem đã đủ tuổi vàng, đủ chất lượng hay chưa. Vì vậy, khi nhập sản phẩm đầu vào chưa qua kiểm chứng, công ty thu mua theo giá vàng nguyên liệu và chính sách này đã được áp dụng từ trước.

“Khi khách hàng mang sản phẩm từ bên khác đến Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch, chúng tôi bắt buộc phải kiểm chứng lại để xem sản phẩm có tạp chất hay không, có đúng là vàng chất lượng tốt hay không vì trên thị trường hiện nay có nhiều mặt hàng không đảm bảo chất lượng. Việc này sẽ giúp cho thương hiệu giữ được sự uy tín trên thị trường”, phía Bảo Tín Mạnh Hải giải thích.

Bảng giá mua - bán vàng ở Bảo Tín Mạnh Hải.

Ngoài ra, thương hiệu này cho rằng giá thu mua vàng nguyên liệu luôn được công khai rõ ràng, minh bạch để khách hàng có thể theo dõi.

Nói thêm về mối quan hệ giữa Bảo Tín Mạnh Châu, Bảo Tín Minh Hải khẳng định “Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu không có liên quan bất kỳ việc gì đến nhau, từ lĩnh vực kinh doanh hay kinh tế. Đây là 2 thương hiệu phát triển độc lập”.

Khách hàng xuất trình giấy hẹn, căn cước công dân trước khi lấy vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Còn phản hồi về vấn đề thời gian gần đây Bảo Tín Mạnh Hải lại rốt ráo trả vàng sớm cho khách, thương hiệu này cho rằng điều này liên quan đến năng lực sản xuất.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trước Tết, đơn vị đã cho mua thêm máy móc để sản xuất. Vì vậy, từ tháng 2 đến nay, Bảo Tín Mạnh Hải đã trả hàng sớm cho người mua, không phải mới đây mới tiến hành.

“Một số sản phẩm được trả sớm hơn như Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen nhờ dây chuyền được cải thiện hơn. Trong khi việc sản xuất vàng nhẫn khó hơn và máy móc chưa nhiều như sản phẩm đồng xu hoa sen, dẫn đến thời gian trả hàng cũng khác nhau. Song, chúng tôi vẫn cam kết trả đúng theo thời gian đã hẹn trên hợp đồng cho khách hàng ”, Bảo Tín Mạnh Hải thông tin.

Ngoài ra, thương hiệu cũng nhấn mạnh việc trả sản phẩm sớm hơn của Bảo Tín Mạnh Hải được thực hiện từ trước nhưng thời gian gần đây được quan tâm trở lại do có một số thông tin nhạy cảm liên quan đến cơ sở kinh doanh vàng bạc khác.

Về những lo lắng của người tiêu dùng, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định thương hiệu luôn bảo vệ quyền lợi khách hàng và kinh doanh tuân thủ theo các quy định của pháp luật.