Vì sao Thế Giới Di Động, FPT Telecom, Bảo Tín Minh Châu muốn làm bất động sản?

Ngoài mảng kinh doanh cốt lõi, Thế Giới Di Động, FPT Telecom, Bảo Tín Minh Châu… đang muốn lấn sân sang bất động sản trong thời gian tới.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) dự kiến trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới.

Theo đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê. Theo lý giải của Thế Giới Di Động, việc mở rộng sang lĩnh vực này nhằm phù hợp với mục tiêu hoạt động chung của công ty.

Tuy nhiên, hoạt động bất động sản nếu triển khai sẽ chủ yếu diễn ra trong nội bộ giữa công ty và các công ty con (nếu có), thay vì phát triển dự án hay cung cấp dịch vụ ra thị trường bên ngoài.

Bên cạnh đó, Thế Giới Di Động cũng lên kế hoạch bổ sung thêm 2 lĩnh vực khác gồm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và các hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế (ngoại trừ các dịch vụ kiểm toán, kế toán theo quy định).

Năm 2026, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của "đại gia" bán lẻ này.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tương tự, CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – Mã: FOX đưa nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản vào tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2026.

FPT Telecom cho biết doanh nghiệp hiện cho thuê một số cơ sở hạ tầng viễn thông như cống, bể ngầm... Theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, hoạt động cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động này được xem là kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, để thiết lập hạ tầng viễn thông (MetroPop, PoP, trụ sở làm việc...), công ty cần nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một số địa phương đã từ chối làm thủ tục này vì công ty chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trong giấy phép.

Do đó, việc bổ sung nhằm phù hợp với thực tế hoạt động và tháo gỡ các rào cản pháp lý trong triển khai hạ tầng.

Về kế hoạch kinh doanh, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 22.000 tỷ đồng và 5.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2026, tăng lần lượt 13%, 17% so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Trong một diễn biến liên quan, từ năm nay trở đi, FPT Telecom không còn được hợp nhất doanh thu vào báo cáo tài chính của Tập đoàn FPT (Mã: FPT) mà chuyển sang ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu, sau khi Bộ Công an trở thành cổ đông chi phối.

Sự thay đổi này khiến doanh thu hợp nhất của FPT không còn bao gồm phần đóng góp từ FPT Telecom, trong khi lợi nhuận tương ứng vẫn được ghi nhận. Trong giai đoạn 2020-2025, FPT Telecom thường đóng góp khoảng 28-30% doanh thu và trên 30% lợi nhuận của FPT.

Mới đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng đăng ký thêm ngành “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”. Việc lấn sân sang lĩnh vực mới cho thấy doanh nghiệp muốn đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào mảng vàng bạc đá quý.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần năm 2023 của Bảo Tín Minh Châu đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng, tương đương hơn 31% so với năm 2022. Đà tăng tiếp tục nới rộng sang năm 2024 khi mức tăng lên tới 396%, đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Dù doanh thu cao nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vàng bạc này thu về rất mỏng. Cụ thể năm 2021 là 2 tỷ đồng, năm 2022 lãi 4,1 tỷ đồng, năm 2023 là 4,4 tỷ. Sang năm 2024 mức lợi nhuận hơn 49 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu.

So với quy mô doanh thu, con số lợi nhuận thu về của Bảo Tín Minh Châu gần như là rất khiêm tốn. Tỷ suất sinh lời lợi nhuận/doanh thu (ROS) dao động 0,2% đến 0,7% giai đoạn 2021 – 2024.

Với mức sinh lời trên, số thuế thực đã nộp của Bảo Tín Minh Châu vào năm 2023 chỉ là 300 triệu đồng, năm 2022 là 200 triệu đồng.