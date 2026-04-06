Nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu và con trai bị khởi tố

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập thương hiệu vàng Bảo tín Minh Châu và con trai Vũ Minh Tú cùng 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu.

Chiều nay 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn. Trong đó, dự kiến Công an Hà Nội sẽ cung cấp thông tin 5 vụ án.

Ông Vũ Minh Châu (thứ 3 từ phải qua) và con trai Vũ Minh Tú cùng 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu bị khởi tố.

Thông tin về vụ án xảy ra tại Bảo tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội thông tin, Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do Vũ Minh Châu (người sáng lập) làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật.

Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty.

Trước năm 2024, đối tượng Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cơ quan điều tra xác định Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, Cơ quan Công an thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ông Vũ Minh Châu và con trai Vũ Minh Tú bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh Công an Hà Nội cung cấp.

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 25/3, công an có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số 15 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và số 139 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy. Hai cơ sở sau đó đều đóng cửa cuốn, ngừng giao dịch với khách hàng. Lực công an liên tục ra vào, sau đó mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu tại đây.

Ngày hôm sau 25/3, toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa phục vụ khách hàng, đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.