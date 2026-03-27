Bức tranh trái ngược nhà "bảo Tín": Bảo Tín Mạnh Hải lãi lớn, chia cổ tức bằng tiền

Giữa lúc Bảo Tín Minh Châu đóng cửa một số cửa hàng khi công an làm việc, Bảo Tín Mạnh Hải lại công bố kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng đột biến, lợi nhuận tăng nhiều lần so với năm trước và kế hoạch chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Bảo Tín Mạnh Hải - “người nhà” với Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng thuộc sở hữu của hai anh em trong gia đình có truyền thống nghề kim hoàn. Cả hai doanh nhân sáng lập hai thương hiệu vàng này đều là con bà Lương Thị Điểm.

Trong khi người anh cả Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) là nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu, thì thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải được gây dựng bởi người em là Vũ Mạnh Hải (sinh năm 1961).

Theo giới thiệu của Bảo Tín Mạnh Hải, nhà vàng này được thành lập ngày 15/11/1992 tại địa chỉ 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hành trang duy nhất lúc bấy giờ chính là hai chữ "Bảo Tín" và đôi bàn tay chế tác tinh tế, khéo léo của nhà sáng lập Vũ Mạnh Hải. Còn lại, từ cơ sở vật chất cho đến nguồn lực tài chính đều khó khăn với diện tích cửa hàng 7 mét vuông, 4 nhân sự và số vốn đầu tư vỏn vẹn 3 cây vàng.

Mãi đến năm 2017, doanh nghiệp mới khai trương cơ sở thứ 2 tại 15 Quang Trung, Hà Đông, đánh dấu cho việc mở rộng thương hiệu tại Thủ đô.

Sau đó 2 năm (2019), Bảo Tín Mạnh Hải đã trở thành một trong 17 doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng hợp pháp tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Đồng thời, doanh nghiệp cho ra mắt dòng sản phẩm độc quyền Nhẫn vàng ép vỉ 999.9 Kim Gia Bảo. Đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng tại 16 Trần Duy Hưng và số 8 Hoàng Cầu.

Năm 2021, Bảo Tín Mạnh Hải chuyển đổi mô hình công ty từ TNHH sang CTCP, đánh dấu bước ngoặt lớn trong định hướng phát triển công ty. Các năm sau đó, công ty liên tục mở rộng “bản đồ” tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội nhằm tiếp cận với lượng khách hàng đông đảo.

Tại thời điểm cuối năm 2025, toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được vận hành qua 12 cửa hàng, gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 1 tại Hải Dương. Cùng năm, công ty khai trương cửa hàng thứ 12 tại số 18 Ngô Quyền (Hà Nội).

Ảnh minh họa: Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo thông cáo từ Bảo Tín Mạnh Hải, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) cho thấy doanh thu thuần của hãng vàng này đạt 27.891 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm hơn 19%. Lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, vượt gần 88%. Nếu so với năm trước đó là 2024, kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt hơn 1.000% và hơn 3.400%.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt hơn 110%, số liệu công ty công bố.

Nếu ROE đạt 110% như công bố và lợi nhuận 774 tỷ đồng, suy ra vốn chủ sở hữu của công ty tại cuối 2025 vào khoảng 703 tỷ đồng.

Trong thông cáo phát ra, vốn điều lệ của Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua chào bán 20 triệu cổ phần riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư. Việc thay đổi vốn điều lệ đã được Sở Tài chính TP. Hà Nội chấp thuận và ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26/2/2026. Công ty cũng đã chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu: Ai kinh doanh hiệu quả hơn

Nếu so sánh với “người anh em” Bảo Tín Minh Châu, dường như Bảo Tín Mạnh Hải vẫn nhỉnh hơn.

Xét về quy mô cửa hàng, Bảo Tín Minh Châu có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải mới dừng ở con số 12 cửa hàng.

Còn nếu xét về hiệu quả kinh doanh, như đã đề cập ở bài viết trước, số liệu mới nhất của Bảo Tín Minh Châu vào năm 2024, với doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ 49 tỷ. Biên lãi thuần (lợi nhuận/doanh thu) đạt 0,7%. Vốn điều lệ ở mức 400 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính toán từ số liệu của Bảo Tín Mạnh Hải, doanh thu cùng năm 2024 đạt gần 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận gần 23 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu nhỉnh hơn với 0,8%. Vốn điều lệ tại 2024 khoảng 200 tỷ đồng.

Dù chưa biết kết quả tại năm 2025 vừa qua của Bảo Tín Minh Châu ra sao, nhưng thành quả Bảo Tín Mạnh Hải đạt được năm 2025 vừa rồi với mức tăng nhiều lần so với năm 2024 cho thấy sự vượt ngoài mong đợi.

Tham vọng trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24K lớn nhất cả nước

Năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải đặt mục tiêu doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 165% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 103%.

Để hình dung tham vọng 74.000 tỷ đồng doanh thu của Bảo Tín Mạnh Hải lớn đến thế nào, ta có thể so sánh với Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – công ty nhà nước sở hữu độc quyền thương hiệu vàng SJC và CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) – doanh nghiệp buôn vàng duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 35.000 tỷ đồng. Trong khi đó con số mà SJC công bố mới nhất là vào năm 2024 với hơn 32.000 tỷ đồng. Như vậy tham vọng của Bảo Tín Mạnh Hải về mặt doanh thu đang hơn gấp đôi của hai “ông lớn” buôn vàng, xét về mặt tương đối.

Ngay cả con số lợi nhuận sau thuế kỳ vọng là 1.574 tỷ đồng cũng cho thấy nhiều hoài bão của Bảo Tín Mạnh Hải. Nếu đạt được, biên lãi thuần của đơn vị sở hữu thương hiệu vàng Kim Gia Bảo năm 2026 sẽ đạt tới 2%, cao hơn rất nhiều so với mức của 0,2 – 0,7%/năm của SJC.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/3, Bảo Tín Mạnh Hải đã công bố chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, có quy mô lớn nhất Việt Nam và dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K. Mục tiêu cụ thể là trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24K lớn nhất cả nước, với khoảng 450 cửa hàng vào năm 2030.

Hiện PNJ đang là chuỗi cửa hàng bán lẻ vàng, trang sức với 431 cửa hàng tại cuối 2025.

Riêng năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải dự kiến mở hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên toàn quốc.

Doanh nghiệp cho biết, mỗi vị trí mở mới đều được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược, nhằm đảm bảo thời gian hồi vốn nhanh và hiệu quả kinh doanh bền vững.

Bảo Tín Mạnh Hải nổi tiếng với dòng sản phẩm Kim Gia Bảo. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Bảo Tín Mạnh Hải có mối quan hệ gì với Vimedimex?

Trong bối cảnh tiền số ngày càng phổ biến và Chính phủ cũng có chính sách về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Bảo Tín Mạnh Hải cũng không nằm ngoài cuộc đua.

Tháng 6/2025, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (thành viên của Bảo Tín Mạnh Hải) góp 1.000 tỷ đồng, tương đương 10% vốn vào CTCP Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange.

Công ty Vimexchange có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Ngoài Bảo Tín Mạnh Hải, công ty trong lĩnh vực tài sản mã hóa này còn có 7 cổ đông sáng lập khác. Trong đó, CTCP Tập đoàn dược phẩm Vimedimex (Mã chứng khoán: VMD) là cổ đông lớn nhất sở hữu 50% vốn. Vimedimex là một trong những doanh nghiệp lớn nhất cả nước trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối dược phẩm.

Đáng nói, bà Loan - Tổng Giám đốc của Vimexchange từng được biết đến là Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex và đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù trong vụ án liên quan đến đấu giá đất tại Đông Anh (Hà Nội) năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Loan, (ngoài cùng bên trái), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vimedimex bị tuyên án tù 3 năm vì chiêu trò dìm giá đất tại Đông Anh, Hà Nội.

Hiện tại, ông Lê Xuân Tùng - con trai bà Loan, là Chủ tịch HĐQT Vimexdimex.

Trở lại với danh sách cổ đông của Công ty Tài sản mã hóa Vimexchange đề cập ở trên, đáng nói là đa số các cổ đông đều có liên quan đến Vimedimex.

Chẳng hạn, Vimedimex 2 là cổ đông lớn nắm 45% của Vimedimex. Chứng khoán Hòa Bình nằm trong hệ sinh thái Vimedimex. Trong khi CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Đầu tư và Phát triển Hoà Bình từng được bà Loan (cùng với Chủ tịch Hateco Group) đầu tư rót vốn để thực hiện tham vọng của ngành tài chính, bên cạnh mảng kinh doanh chính là dược phẩm.

Như vậy 5 trong tổng số 8 cổ đông góp vốn nên công ty tài sản mã hóa đều có liên quan/từng liên quan với Vimedimex. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư phải đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Bảo Tín Mạnh Hải - Vimedimex và doanh nhân Nguyễn Thị Loan.