Cuối quý I, cuộc đua lãi suất ở các nhà băng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được đẩy lên mức cao mới, có nơi vượt 9%/năm.

Tại Ngân hàng số VikkiBank, khách hàng gửi tiền online có thể nhận được lãi suất tới 9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 9,2%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng đối với số tiền từ 200 triệu đồng.

Tại Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), tiền gửi từ 100 triệu đồng được chào lãi suất 8,5% một năm cho kỳ hạn 6 tháng; 8,6% một năm với kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền dưới 100 triệu đồng, mức lãi suất khoảng 7,8% một năm.

Mức lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dài 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) lên tới 9%/năm. Nếu gửi kèm mua bảo hiểm sẽ lên tới 9,2%/năm và có thể lên 9,4%/năm nếu lấy lãi tích luỹ gửi sổ hàng tháng.

Với các kỳ hạn thấp hơn, mức lãi suất huy động tại nhà băng này lại thấp hơn đáng kể. Gửi kỳ hạn 6 tháng lãi suất 7,6%/năm; 12 tháng lãi suất 7,9%/năm và tăng dần ở các kỳ hạn dài.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng vượt 9%

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) áp dụng lãi suất 8,7% một năm, đồng thời triển khai chương trình lì xì 2 triệu đồng cho khách hàng gửi tiền.

Ngân hàng Quốc dân (NCB) niêm yết lãi suất 8,8% một năm cho kỳ hạn 6 tháng, các kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 8,85% một năm...

Ngân hàng SeABank tung ra gói SeABank Premium với mức huy động cao nhất 9,05%/năm. Nếu khách hàng gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng được hưởng mức lãi suất 8,6% (6 tháng) và 8,75% (13 tháng). Nếu số tiền gửi từ 800 triệu đồng trở lên, lãi suất sẽ chạm mức 8,9% cho kỳ hạn 6 tháng và 9,05% cho kỳ hạn 13 tháng.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo “nóng”

Trước thực tế tăng lãi suất huy động tại một số nhà băng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 2342 yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về lãi suất, bao gồm việc niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ trần lãi suất tiền gửi theo quy định và không thực hiện các hình thức cạnh tranh lãi suất không lành mạnh. Đồng thời, các ngân hàng phải tăng cường kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến lãi suất.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công khai minh bạch lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử. Theo đó, các ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay bình quân, mức chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, cũng như lãi suất của các gói tín dụng ưu đãi hoặc chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh việc kiểm soát lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối hợp lý giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả trong mọi tình huống. Việc điều hành nguồn vốn cần được thực hiện thận trọng, tránh gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường.

Theo chỉ đạo, tín dụng phải được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các dự án có hiệu quả.

Đối với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường theo dõi sát diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay trên địa bàn. Các đơn vị này sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về chính sách lãi suất. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền và báo cáo kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến lãi suất trên thị trường, bao gồm cả việc công bố lãi suất của các tổ chức tín dụng, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra và giám sát việc thực hiện các chỉ đạo liên quan.