Điều gì đang thực sự quyết định thị trường bất động sản?

Lãi suất, pháp lý, tăng trưởng kinh tế, hạ tầng và tâm lý thị trường đang cùng lúc định hình thanh khoản của bất động sản Việt Nam.

Ông Lê Xuân Nga, Phó chủ tịch BHS Group
Khi thị trường bất động sản vẫn còn nhiều biến động, rất nhiều người trong nghề, đặc biệt là đội ngũ bán hàng đều đặt ra một câu hỏi: thị trường bất động sản năm 2026 sẽ đi về đâu? Liệu đây sẽ là một năm khó khăn, hay sẽ là bước ngoặt mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường?

Khi phân tích thị trường bất động sản, điều quan trọng nhất cần theo dõi là thanh khoản, và thanh khoản sẽ chịu ảnh hưởng bởi năm yếu tố lớn.

Thứ nhất là lãi suất và tín dụng, yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng vay vốn của nhà đầu tư, giá bất động sản và tâm lý người mua. Hiện nay, lãi suất cho bất động sản ở mức khoảng 13-14%, trong khi nhiều ngành khác như nông nghiệp chỉ khoảng 5-6%, cho thấy tín dụng bất động sản đang được kiểm soát chặt hơn so với nhiều lĩnh vực khác.

Đầu năm 2026, Chính phủ có xu hướng kiểm soát chặt tín dụng bất động sản hơn, nhưng đây không phải tín hiệu tiêu cực.

Ngược lại, đây là bước điều chỉnh cần thiết để tránh đẩy giá quá cao, hạn chế bong bóng bất động sản và tạo nền tảng cho thị trường phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bất động sản liên quan đến rất nhiều ngành khác như xây dựng, ngân hàng, vật liệu, logistics, tài chính, nên lãi suất cao khó kéo dài lâu và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh trong 1-2 quý tới.

Thứ hai là pháp lý và nguồn cung, một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường.

Trong năm 2025, khoảng 2.000-3.000 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, điều này sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung, cùng với các điều chỉnh mới về luật sẽ có hiệu lực. Dự kiến nguồn cung năm 2026 có thể tăng khoảng 50% so với 2025, trong khi năm 2025 cũng đã tăng 50% so với 2024.

Đối với những người làm môi giới và phân phối, đây là tín hiệu quan trọng khi nguồn cung tăng tạo ra nhiều cơ hội bán hàng, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, nhưng thanh khoản sẽ phân hóa mạnh.

Những dự án có vị trí tốt, sản phẩm phù hợp nhu cầu, chiến lược bán hàng thông minh, giá hợp lý và dịch vụ tốt sẽ chiếm lĩnh thanh khoản.

Thứ ba là tiềm năng tăng trưởng GDP. Bất động sản luôn gắn liền với tăng trưởng kinh tế, và Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn của Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng GDP duy trì khoảng 8-9% mỗi năm, cao hơn nhiều nước trong khu vực.

Quy mô GDP khu vực tham khảo: Indonesia hơn 1.200 tỷ USD, Singapore, Thái Lan, Philippines khoảng 500-600 tỷ USD. Một nền kinh tế tăng trưởng mạnh kéo theo nhu cầu nhà ở tăng, nhu cầu đầu tư tăng và đô thị hóa mạnh hơn, đây chính là nền tảng dài hạn cho bất động sản.

Thứ tư là hạ tầng, một trong những động lực mạnh nhất của thị trường bất động sản.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai hơn 500 dự án hạ tầng lớn, bao gồm cao tốc, sân bay, cảng biển và các dự án chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tốc độ dự kiến 320 km/h có thể rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM xuống còn khoảng 5 giờ, mở ra cơ hội cách mạng hóa logistics và phát triển đô thị.

Thứ năm là tâm lý thị trường. Hiện nay, nhiều người vẫn còn thận trọng vì lãi suất cao, tình hình chiến tranh trên thế giới, giá dầu tăng, lo ngại lạm phát và giá bất động sản ở một số điểm trung tâm bị đẩy quá cao. Tuy nhiên, phần lớn đây là tâm lý ngắn hạn.

Những nhà đầu tư thực sự hiểu thị trường ra quyết định dựa trên dữ liệu, xu hướng kinh tế, chu kỳ thị trường và thực tế diễn ra, chứ không dựa trên nỗi sợ. Trong lịch sử, những người thành công nhất luôn là những người nhìn thấy cơ hội trước khi thị trường thực sự bùng nổ.

Từ những yếu tố trên, tôi có ba nhận định cho thị trường bất động sản 2026.

Thứ nhất, thị trường sẽ không bùng nổ ngay, nhưng thanh khoản sẽ cải thiện rõ rệt, tăng khoảng 30%.

Thứ hai, thị trường sẽ phân hóa rất mạnh giữa các dự án, thanh khoản sẽ trải đều cho nhiều dòng bất động sản thay vì chỉ tập trung vào một vài chủ đầu tư lớn. Những dự án hàng đầu là bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực, giá hợp lý; tiếp theo là bất động sản đô thị ở các thành phố lớn có khả năng khai thác dòng tiền; cuối cùng là bất động sản nghỉ dưỡng từ 2–3 tỷ, khả năng khai thác dòng tiền tốt.

Thứ ba, những người tham gia thị trường sớm trong giai đoạn này có thể đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Thị trường bất động sản năm 2026 có thể chưa phải là thời điểm dễ dàng, nhưng trong mỗi giai đoạn biến động luôn tồn tại những cơ hội lớn cho những người chuẩn bị tốt và nhìn xa hơn đám đông.

Câu hỏi quan trọng không phải là “thị trường có khó khăn hay không?” hay “chiến tranh trên thế giới bao giờ dừng?” mà là bạn có đủ dữ liệu và radar để nhìn thấy cơ hội khi thị trường đang thay đổi hay không.

Trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền 70-100 triệu đồng đối với chủ thể dữ liệu không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình

Phạt người không tự bảo vệ dữ liệu cá nhân có hợp lý?

Đề xuất phạt đến 70 triệu đồng nếu cá nhân không tự bảo vệ dữ liệu của mình đang gây tranh luận. Khi dữ liệu trở thành “mỏ vàng” của tội phạm công nghệ, câu hỏi không chỉ là xử phạt, mà là ai phải chịu trách nhiệm chính, và bảo vệ bằng cách nào trong một thế giới số đầy bất đối xứng.

Những người hùng giữa biển lửa

Những người hùng giữa biển lửa

Khi cháy xảy ra, nhóm người ở gần hiện trường đã bước qua nỗi sợ để cứu nạn nhân mắc kẹt. Câu chuyện không chỉ nói về lòng dũng cảm, mà còn gợi mở về trách nhiệm cộng đồng và những khoảng trống cần lấp đầy trong an toàn đô thị.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng”. Ảnh minh họa.

Từ dạy thêm, học thêm đến bài toán sửa chính sách

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi Thông tư 29 theo hướng “không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng” là một động thái đáng chú ý.Nhưng đằng sau sự “mở” này, vẫn còn đó những câu hỏi lớn về cách tư duy và thiết kế chính sách giáo dục.

Một loại UAV quân sự của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Chiến tranh drone và bài học cho Việt Nam

Cuộc chiến tại Ukraine cho thấy một thực tế mới của chiến tranh hiện đại: những chiếc drone giá vài trăm đến vài nghìn USD có thể phá hủy xe tăng trị giá hàng triệu USD.

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Xôi lạc TV và cuộc chiến bản quyền trong kỷ nguyên số

Việc triệt phá website phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV không chỉ là câu chuyện xử lý một đường dây vi phạm bản quyền. Đằng sau đó là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt giữa ngành công nghiệp nội dung và thế giới internet miễn phí, nơi công nghệ vừa tạo ra vi phạm, vừa là công cụ để kiểm soát.

Vườn tượng ở chùa Tiêu

Dấu ấn khác biệt ở cổ tự linh thiêng trên núi Tiêu

Giữa vô số ngôi chùa đặt hòm công đức ở nhiều vị trí, chùa Tiêu vẫn kiên định không dùng một chiếc nào. Lựa chọn tưởng như nhỏ ấy lại mở ra nhiều câu hỏi về cách giữ sự thanh tịnh cho không gian tâm linh hôm nay.

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Nghị định 46 nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), song việc có hiệu lực ngay trong ngày ban hành đã bộc lộ những vướng mắc từ thực tiễn. Hoàn thiện lộ trình và cơ chế chuyển tiếp là cần thiết để chính sách đi vào cuộc sống.

Mạng xã hội đã trở thành một phần cấu thành đời sống xã hội hiện đại. Ảnh minh họa

Không để mạng xã hội đứng ngoài pháp luật

Quyết định của Ban Bí thư về xác thực danh tính bắt buộc với người dùng mạng xã hội không chỉ là biện pháp quản lý, mà là bước xây dựng không gian mạng an toàn, nơi quyền tự do được bảo vệ bằng trách nhiệm và pháp luật.