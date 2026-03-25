Lãi suất leo thang, 3 ngân hàng quốc doanh kích hoạt cuộc đua huy động

Cuộc đua tăng lãi suất huy động vẫn đang nóng lên từng ngày. Mới đây, BIDV, Vietcombank và VietinBank đã nâng mức lãi suất tiền gửi lên cao nhất 6,5%/năm đối với một số kỳ hạn dài.

Lãi suất huy động chạm 6,5%/năm

Theo cập nhật ngày 25/3, 3 ngân hàng quốc doanh là BIDV, VietinBank và VietcomBank đã đồng loạt nâng lãi suất ở một số kỳ hạn dài.

Cụ thể, BIDV - ngân hàng "á quân" về tiền gửi khách hàng trong năm 2025 - vừa đồng loạt nâng lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất huy động tại quầy các kỳ hạn 12 đến 18 tháng tăng từ mốc 5,2%/năm lên 5,9%/năm, tương ứng tăng 0,7 điểm %.

Đối với các kỳ hạn gửi 24 tháng và 36 tháng, lãi suất tiền gửi cũng được BIDV đẩy mạnh từ 5,3% lên 6,5%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng đối với cả hình thức online tại BIDV.

Tương tự tại VietinBank, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng được điều chỉnh tăng từ 5,2%/năm lên 5,9%/năm. Tương tự, các kỳ hạn dài hơn từ 24 tháng trở đi cũng được nâng từ 5,3% lên mốc mới là 6,5%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn 1, 3, 6 và 9 tháng vẫn được giữ nguyên, dao động từ 2,1% đến 3,5%/năm.

Không đứng ngoài cuộc đua, Vietcombank điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 12 tháng từ 5,2%/năm lên 5,9%/năm. Đối với kỳ hạn 24 tháng nâng từ mốc 5,3% lên 6,5%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn gửi còn lại vẫn được giữ nguyên cũ.

Tương tự với hình thức gửi online, ngân hàng này cũng nâng lãi suất tại kỳ hạn gửi 12 tháng và 24 tháng. Trong đó, 5,9%/năm là lãi suất mới tại Vietcombank áp dụng kỳ hạn 1 năm. Còn mức 6,5%/năm là lãi suất huy động mới khi gửi 24 tháng, áp dụng đối với hình thức gửi trực tuyến.

Trong khi đó, Agribank vẫn chưa có động thái tăng lãi suất. Những tháng trước đây, Agribank luôn là ngân hàng trong nhóm quốc doanh có lãi suất tiết kiệm cao nhất. Song sau khi BIDV, Vietcombank và VietinBank vừa đẩy mạnh lãi suất huy động, vị trí của Agribank đã bị lùi về sau.

Lãi suất tiết kiệm mới áp dụng từ ngày 25/3 tại 4 ngân hàng quốc doanh, ô tô màu vàng thể hiện sự tăng mạnh so với trước đây. Nguồn: Tổng hợp.

Như vậy mới việc nâng lãi suất tiết kiệm mới đây, lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ dao động như sau:

- Kỳ hạn 1 tháng: Từ 2,1% đến 2,4%/năm.

- Kỳ hạn 3 tháng: Từ 2,4% đến 2,7%/năm.

- Kỳ hạn 6 tháng đến 9 tháng: Từ 3,5% đến 3,8%/năm.

- Kỳ hạn 12 tháng: Từ 5,2% đến 5,9%/năm.

- Kỳ hạn 24 tháng đến 36 tháng: Từ 5,3% đến 6,5%/năm.

Những tháng trước đây, lãi suất tiết kiệm tại nhóm 4 ngân hàng quốc doanh ở mức rất thấp so với nhóm ngân hàng thương mại. Song thực tế từ khoảng cuối năm 2025 đến tháng 3/2026, cuộc đua lãi suất ngân hàng đã nóng lên từng ngày. Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Với việc tăng mạnh thời gian gần đây, giờ đây thứ hạng lãi suất của nhóm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đã thay đổi. Thậm chí, mức lãi suất tiết kiệm của nhóm Big4 này đã cao hơn rất nhiều ngân hàng tư nhân (Sacombank, SHB, Kienlongbank, Nam A Bank, MSB, ACB, Techcombank, Eximbank,…).

Chứng khoán KBSV dự báo xu hướng tăng lãi suất huy động sẽ tiếp diễn trong năm 2026, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm, với mặt bằng lãi suất tái định ở mức cao hơn khoảng 0,5 - 1 điểm % so với cuối năm 2025, chủ yếu để cải thiện tăng trưởng tiền gửi huy động, thu hẹp chênh lệch với tăng trưởng tín dụng qua đó giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, cân bằng và ổn định.

Công ty chứng khoán cũng cho rằng áp lực thanh khoản sẽ tiếp tục hiện hữu đối với hệ thống ngân hàng trong giai đoạn đầu năm 2026, do: Chênh lệch tín dụng so với huy động tương đối lớn trong năm 2025 (mức chênh lệch khoảng 4%).

Chênh lệch dự kiến vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm dù có thể thu hẹp nhẹ khi áp lực giải ngân tín dụng đầu năm là không lớn, đồng thời mặt bằng lãi suất tăng cũng giúp thu hút thêm tiền gửi huy động.

Trong nửa sau năm 2026, KBSV kỳ vọng áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ dần hạ nhiệt, nhờ một số yếu tố hỗ trợ đồng thời, bao gồm mặt bằng lãi suất huy động tăng trong nửa đầu năm sẽ giúp cải thiện rõ nét tốc độ tăng trưởng tiền gửi, qua đó củng cố nguồn vốn đầu vào cho hệ thống; hoạt động giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh sẽ góp phần bổ sung dòng tiền quay trở lại khu vực ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản.

Nhóm Big4 huy động 8 triệu tỷ đồng tiền gửi năm 2025

Theo báo cáo tài chính năm 2025, nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước đứng top đầu trong việc huy động tiền gửi.

Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận 2 ngân hàng huy động vượt con số 2 triệu tỷ đồng tính đến cuối năm là Agribank và BIDV. Với Agribank, tổng huy động tiền gửi khách hàng tính đến 31/12/2025 của nhà băng này đạt 2,35 triệu tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm.

Đứng thứ hai là Ngân hàng BIDV với lượng tiền gửi của khách hàng đạt 2,196 triệu tỷ đồng, tăng 13,82%.

Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài chính.

Tiếp là hai gương mặt quen thuộc còn lại trong nhóm Big4: VietinBank đạt 1,79 triệu tỷ đồng huy động khách hàng, tăng 11,68%. Trong khi đó, Vietcombank đạt 1,674 triệu tỷ đồng, tăng 10,48% so với đầu năm.

Như vậy nhóm Big4 ngân hàng có tổng huy động tiền gửi lên đến 8 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Chỉ riêng nhóm Big4 đã chiếm đến 52% thị phần huy động khách hàng trong tổng số 29 ngân hàng thương mại trong nước hiện nay (không bao gồm PVCombank, SCB, MBV, Vikki Bank, VCBNeo, GPBank).