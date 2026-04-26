Chiến đấu cơ tàng hình J-35 của Trung Quốc chính thức được đặt tên là "cá mập xanh"

Tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc tiến gần trạng thái chiến đấu, được thiết kế cho tàu sân bay và cạnh tranh trực tiếp với F-35 của Mỹ.

Trung Quốc đã chính thức đặt biệt danh cho tiêm kích Shenyang J-35 là “Cá mập xanh” (Blue Shark), một dấu hiệu mà các chuyên gia cho rằng cho thấy máy bay này đang tiến gần tới trạng thái sẵn sàng tác chiến. J-35 được đánh giá tương đương với F-35C Lightning II của Mỹ, có khả năng tàng hình và được thiết kế để cất cánh từ tàu sân bay.

Nếu điều này là chính xác, Trung Quốc sẽ chính thức sở hữu tiêm kích tàng hình thứ hai gần đạt hoặc đã đạt trạng thái hoạt động, bên cạnh Chengdu J-20. Điều này khiến Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ có năng lực này.

J-35 là máy bay một chỗ ngồi, đa nhiệm, có thể thực hiện cả nhiệm vụ không chiến lẫn tấn công mặt đất. Về bản chất, nó mang lại cho hải quân Trung Quốc khả năng chiến đấu và kiểm soát không phận từ tàu sân bay.

Ngoài yếu tố “định danh thương hiệu”, việc đặt tên mới nhiều khả năng cho thấy J-35 đang chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu sang triển khai thực tế trong Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN).

Tên gọi này cũng phù hợp với truyền thống đặt tên của PLAN, vốn sử dụng hình tượng cá mập. Ví dụ, Shenyang J-15 được gọi là “Cá mập bay” (Flying Shark), còn J-15D là “Cá mập điện” (Electric Shark).

“Cá mập xanh” trỗi dậy

Tên gọi chính thức được Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương công bố hôm thứ Năm (23/4), xác nhận các tin đồn từ Triển lãm Hàng không Chu Hải tháng 11/2024, cũng như các báo cáo xuất hiện từ năm 2022.

Chiếc máy bay đã có bước tiến dài kể từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 10/2012. Các cải tiến về thiết kế, động cơ, khả năng tàng hình và khí động học đã dẫn tới thử nghiệm phóng bằng máy phóng (catapult) đầu tiên vào năm 2021.

Ngoài phiên bản dành cho tàu sân bay, còn có biến thể hoạt động trên đất liền mang tên J-35A. Phiên bản hải quân được trang bị nhiều tính năng đặc thù như cánh gập và càng đáp gia cường.

Máy bay cũng có móc hãm đà và thanh phóng để hoạt động trên các tàu sân bay hiện đại của Trung Quốc như tàu sân bay Phúc Kiến.

Điểm quan trọng hơn là khả năng tàng hình được cho là nổi bật của J-35. Máy bay có khoang vũ khí trong thân và thiết kế khung thân góc cạnh nhằm giảm tối đa diện tích phản xạ radar. Ngoài ra, động cơ được che giấu bằng ống dẫn cong (serpentine ducts) để tăng hiệu quả tàng hình.

Theo các báo cáo, J-35 có cấu hình vũ khí rất linh hoạt. Nó có thể mang tên lửa hoặc bom trong khoang trong, đồng thời có thể treo vũ khí bên ngoài tại 6 điểm treo khi cần thiết.

Chưa hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu

J-35 có thể mang các loại tên lửa tiên tiến của Trung Quốc như PL-15 và PL-21. Máy bay có tầm chiến đấu khoảng 1.200 km và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 30.000 kg.

Tổng hợp các yếu tố, J-35 hiện đã có khả năng bay, được sản xuất với số lượng nhỏ và đã thử nghiệm trên tàu sân bay. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt trạng thái hoạt động hoàn toàn.

Trong lĩnh vực quốc phòng, giai đoạn này được gọi là sản xuất ban đầu với số lượng thấp (LRIP). Điều này có nghĩa Trung Quốc đang tập trung sản xuất đủ máy bay để huấn luyện phi công, thử nghiệm hệ thống và hoàn thiện thiết kế.

Hiện tại, J-35 chưa sẵn sàng sản xuất hàng loạt, nhưng có thể đạt được điều này trong thời gian gần nếu giải quyết được vấn đề động cơ—một trong những trở ngại lớn nhất của chương trình trong nhiều năm qua, khi nhiều loại động cơ khác nhau đã được thử nghiệm.

Theo IE