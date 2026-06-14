Gần 8 triệu thuê bao di động chưa xác thực trước hạn 15/6

Cuộc chạy nước rút xác thực thông tin thuê bao đang diễn ra trên toàn quốc trước thời hạn 15/6. Theo số liệu từ VinaPhone và Viettel, hiện vẫn còn gần 8 triệu thuê bao cần hoàn tất thủ tục để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Trong số các thuê bao chưa xác thực, nhiều người không sử dụng smartphone hoặc hạn chế thao tác công nghệ.

Thuê bao bị khóa một chiều nếu không xác thực

Theo thông tin từ VinaPhone, đến nay đã có khoảng 18 triệu thuê bao hoàn thành xác thực thông tin theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực.

Trong khi đó, Viettel cho biết đã hỗ trợ thành công hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 5 triệu thuê bao chưa hoàn tất thủ tục.

Các nhà mạng cho biết lượng khách hàng thực hiện xác thực dự kiến sẽ tăng mạnh trong những ngày cuối trước thời hạn 15/6. Đây cũng là giai đoạn cao điểm khi nhiều người dùng mới bắt đầu kiểm tra tình trạng thuê bao hoặc thực hiện các bước xác thực theo thông báo từ nhà mạng.

Theo quy định tại Thông tư 08 về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý theo lộ trình.

Đối với thuê bao thông thường, nếu không hoàn tất xác thực trước thời điểm quy định có hiệu lực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều, bao gồm chiều gọi và nhắn tin đi. Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối nhưng không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Các nhà mạng bố trí hàng chục ngàn điểm xác thực thuê bao hỗ trợ khách hàng thực hiện quy định của Thông tư 08.

Trường hợp thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều và tiếp tục bị khóa hai chiều sau 60 ngày.

Đối với cả ba trường hợp nêu trên, nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.

Việc gián đoạn dịch vụ không chỉ ảnh hưởng tới nhu cầu liên lạc thông thường mà còn tác động trực tiếp tới các hoạt động trên môi trường số. Hiện nay, số điện thoại là phương thức xác thực quan trọng đối với nhiều dịch vụ như ngân hàng điện tử, ví điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và các nền tảng số khác.

Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hoặc người lao động thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc mất kết nối liên lạc có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các giao dịch quan trọng.

Nhà mạng tăng cường hỗ trợ khách hàng

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng, các doanh nghiệp viễn thông đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ.

VinaPhone cho biết đã bố trí hơn 1.000 điểm giao dịch và khoảng 4.000 điểm xác thực lưu động trên toàn quốc. Nhà mạng duy trì gửi tin nhắn thông báo hằng ngày tới các thuê bao thuộc diện cần xác thực, đồng thời tăng cường hỗ trợ tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và địa bàn khó khăn.

Hoạt động hỗ trợ xác thực thuê bao được triển khai tại nhiều khu vực nông thôn, miền núi để người dân không bị gián đoạn dịch vụ.

Viettel cho biết trong số 5 triệu thuê bao chưa hoàn thành xác thực, đa phần là đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin, người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển. Đồng thời, có nhiều trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh và không có khả năng tự thao tác công nghệ.

Nếu không được hỗ trợ kịp thời trước ngày 15/06, đây sẽ là nhóm khách hàng chịu phiền toái khi bị gián đoạn liên lạc đột ngột, mất đi công cụ kết nối duy nhất với người thân hoặc lực lượng y tế trong các tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, Viettel triển khai chiến dịch hỗ trợ cao điểm trong 72 giờ cuối trước thời hạn 15/6. Hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên được huy động tại các địa phương nhằm hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục xác thực. Nhà mạng cũng duy trì kênh hỗ trợ tận nhà dành cho người cao tuổi hoặc khách hàng không có điều kiện đi lại.

MobiFone hướng dẫn khách hàng kiểm tra tình trạng thuê bao thông qua ứng dụng VNeID hoặc nhắn tin theo cú pháp TTTB gửi 1414 để đối chiếu thông tin đăng ký. Người dùng có thể thực hiện xác thực trên ứng dụng My MobiFone hoặc đến các điểm giao dịch để được hỗ trợ trong trường hợp cần cập nhật thông tin thuê bao.

Trong bối cảnh thời hạn 15/6 đang đến gần, các nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao và hoàn tất xác thực ngay khi nhận được thông báo. Việc thực hiện sớm không chỉ giúp tránh nguy cơ quá tải tại các điểm hỗ trợ trong những ngày cuối cùng mà còn bảo đảm việc sử dụng dịch vụ viễn thông và các giao dịch điện tử không bị gián đoạn.

Việc xác thực thông tin thuê bao được kỳ vọng góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao di động, hạn chế tình trạng SIM không chính chủ, đồng thời tăng cường an toàn cho các hoạt động giao dịch và xác thực trên môi trường số. Với hàng triệu thuê bao vẫn chưa hoàn tất thủ tục, những ngày cuối trước mốc 15/6 được xem là giai đoạn nước rút đối với cả người dùng và các doanh nghiệp viễn thông.