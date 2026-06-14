Vợ cũ của Bill Gates tiết lộ điều rùng mình về Jeffrey Epstein

Melinda Gates lần đầu chia sẻ cảm xúc mạnh mẽ về Jeffrey Epstein, cho biết bà từng gặp ác mộng sau cuộc gặp. Trong khi đó, Bill Gates vừa điều trần trước Quốc hội Mỹ về mối quan hệ với tỷ phú tai tiếng này.

Nhiều năm sau khi cuộc hôn nhân giữa ông Bill Gates và bà Melinda French Gates khép lại, những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ của nhà đồng sáng lập Microsoft với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein tiếp tục thu hút sự chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian được công bố hôm 13/6, bà Melinda French Gates đã lần đầu chia sẻ sâu hơn về cảm xúc của mình sau cuộc gặp với Epstein khi ông này còn sống. Bà cho biết mình từng gặp ác mộng sau cuộc gặp đó và thậm chí suýt dừng cuộc phỏng vấn vì quá khó chịu khi phải nhắc lại chủ đề này.

"Bạn đã bao giờ trong đời ở gần một người mà bạn lập tức biết rằng người đó là hiện thân của cái ác chưa?" bà Melinda nói khi nhớ lại ấn tượng đầu tiên về Epstein.

Theo Guardian, bà kể rằng tim mình đã đập rất nhanh khi nhắc đến cuộc gặp với người đàn ông sau này trở thành biểu tượng của một trong những bê bối lạm dụng tình dục gây chấn động nhất nước Mỹ.

"Chúng ta cần lắng nghe cảm nhận của chính mình về người khác," bà nói thêm trước khi cho biết không muốn tiếp tục trả lời thêm câu hỏi nào về chủ đề này.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Melinda nhiều lần gọi Epstein là "một con người ghê tởm" và "một người đàn ông kinh khủng". Bà thừa nhận đây là một chủ đề đặc biệt khó khăn đối với bản thân và cho biết mình có phản ứng rất mạnh về mặt cảm xúc khi phải nhắc lại câu chuyện.

Bà cũng kêu gọi tăng cường tính minh bạch để mang lại công lý cho các nạn nhân của Epstein.

"Hệ thống tư pháp đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nó đã không làm tròn trách nhiệm. Chấm hết," bà nhấn mạnh.

Những phát biểu của bà Melinda được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bill Gates xuất hiện trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ để điều trần kín về các mối liên hệ trong quá khứ với Epstein.

Phiên điều trần diễn ra sau khi một loạt tài liệu liên quan đến Epstein được công bố hồi đầu năm nay, làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Các tài liệu này hé lộ những cáo buộc chưa được kiểm chứng cùng mức độ hợp tác trong lĩnh vực từ thiện giữa ông Gates và Epstein chi tiết hơn những gì từng được biết trước đây.

Theo lời khai, Bill Gates được giới thiệu với Epstein vào năm 2011. Ông cho biết Epstein từng hứa hẹn có thể huy động hàng tỷ USD cho các chương trình y tế toàn cầu.

Nhà sáng lập Microsoft khẳng định khi đó ông không biết về các tội ác của Epstein. Ông cũng tiết lộ rằng sau khi hai người chấm dứt liên lạc, Epstein đã tìm cách gây sức ép để nối lại quan hệ bằng cách lợi dụng thông tin đời tư của ông.

"Tôi biết Epstein đã nắm được những thông tin nhạy cảm về cuộc sống cá nhân của tôi, bao gồm việc tôi từng không chung thủy trong hôn nhân. Những chuyện đó không liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa tôi và Epstein, nhưng chúng đã gây tổn thương cho gia đình tôi," ông Gates nêu trong phần điều trần chuẩn bị sẵn.

Ông Gates mô tả mối quan hệ với Epstein là "hạn chế" và cho biết mọi liên hệ giữa hai người đã chấm dứt hoàn toàn vào tháng 12/2014.

Dù vậy, ông thừa nhận việc gặp Epstein là một sai lầm nghiêm trọng.

"Như công chúng hiện có thể thấy qua những tài liệu đã được công bố, Epstein đã tìm cách sử dụng thông tin về sự không chung thủy của tôi, cùng với nhiều điều không đúng sự thật khác mà ông ta thêm thắt vào, để gây áp lực buộc tôi nối lại quan hệ. Ông ta đã không thành công, nhưng điều đó cho thấy cách ông ta cố gắng lợi dụng các mối liên hệ với tôi nhằm phục vụ mục đích riêng của mình. Ngay từ đầu, tôi lẽ ra không nên gặp Epstein," ông Gates nói trong lời khai.

Jeffrey Epstein bị kết án vì các tội danh liên quan đến mại dâm trẻ vị thành niên và trở thành tâm điểm của một trong những vụ bê bối tình dục lớn nhất lịch sử nước Mỹ trước khi qua đời trong tù vào năm 2019. Những tranh cãi xung quanh các mối quan hệ của ông với nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị, tài chính và công nghệ vẫn tiếp tục được điều tra và tranh luận cho đến ngày nay.

Theo CNN