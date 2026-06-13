Brazil dẫn đầu bảng xếp hạng các đội tuyển World Cup nhiều người theo dõi nhất trên Instagram

Bảng xếp hạng các đội tuyển World Cup 2026 theo lượng theo dõi Instagram, nổi bật Brazil, Bồ Đào Nha, Pháp và Argentina.

Chuyên trang thống kê bóng đá nổi tiếng Score 90 vừa công bố bảng xếp hạng số lượng người theo dõi trên tài khoản Instagram chính thức của các đội tuyển tham dự World Cup 2026.

Đứng đầu danh sách là đội tuyển Brazil với 23,34 triệu người theo dõi, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với tuyển Bồ Đào Nha với 22,91 triệu người theo dõi.

Top 15 đội tuyển có lượng người theo dõi lớn nhất trên Instagram:

1 Brazil 23,34 triệu

2 Bồ Đào Nha 22,91 triệu

3 Pháp 17 triệu

4 Argentina 15 triệu

5 Anh 12 triệu

6 Mexico 7,6 triệu

7 Tây Ban Nha 7,5 triệu

8 Đức 7,3 triệu

9 Morocco 7,2 triệu

10 Colombia 5,5 triệu

11 Thổ Nhĩ Kỳ 4,4 triệu

12 Algeria 3,2 triệu

13 Hà Lan 3 triệu

14 Mỹ 2,5 triệu

15 Uruguay 1,7 triệu

Bảng xếp hạng các đội tuyển tại World Cup 2026 được nhiều người theo dõi nhất trên Instagram. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, dù không phải đương kim vô địch thế giới, Brazil vẫn giữ vị thế số một về sức hút trên mạng xã hội. Trong khi đó, Bồ Đào Nha được hưởng lợi lớn từ sức ảnh hưởng toàn cầu của siêu sao Cristiano Ronaldo, giúp đội tuyển này bám sát Brazil về lượng người theo dõi. Argentina đội giành chức vô địch FIFA World Cup tại 2022 chỉ đứng thứ 4.

Một bất ngờ khác là sự hiện diện của Morocco và Algeria trong nhóm đầu, phản ánh sức mạnh cộng đồng người hâm mộ bóng đá tại Bắc Phi cũng như lượng kiều dân hai nước đông đảo ở châu Âu. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ - một trong ba nước chủ nhà World Cup 2026 - chỉ xếp thứ 14 với 2,5 triệu người theo dõi.

Theo Sina