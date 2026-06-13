Bị Canada từ chối nhập cảnh vì cáo buộc trọng tội, ngôi sao Ghana lỡ cơ hội dự trận đầu World Cup

Ngôi sao tuyển Ghana, Thomas Partey, bị Canada từ chối visa do cáo buộc phạm tội hình sự, khiến anh vắng mặt ở trận ra quân tại World Cup 2026.

Theo thông tin từ FIFA cung cấp cho The Athletic - một thương hiệu báo chí thể thao trực thuộc hệ sinh thái của The New York Times, tiền vệ Thomas Partey đã bị Canada từ chối cấp phép nhập cảnh, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt trong trận ra quân của đội tuyển Ghana tại World Cup 2026.

Thomas Partey vốn là cựu tiền vệ của CLB Arsenal, hiện đang khoác áo CLB Villarreal (Tây Ban Nha), bị cảnh sát London truy tố vào tháng 7/2025 với 5 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục. Đến tháng 9 cùng năm, Partey đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc.

Tháng 2 năm nay, cầu thủ người Ghana này tiếp tục bị bổ sung thêm 2 cáo buộc hiếp dâm, và đến tháng 4 cũng đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc mới này.

Đội tuyển Ghana sẽ đá trận đầu tiên tại World Cup 2026, gặp tuyển Panama vào lúc 7h00 sáng ngày 18/6 (giờ Việt Nam) trên sân BMO Field ở Toronto. Tuy nhiên, Partey được xác nhận không thể nhập cảnh vào Canada nên chắc chắn vắng mặt ở trận đấu này.

Thomas Partey mất cơ hội ra quân trận gặp Panama do bị Canada từ chối visa. Ảnh: Ifeng.

Bị Canada từ chối, nhưng vẫn được Mỹ cấp visa

Sau trận gặp Panama, Ghana sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển Anh vào ngày 24/6 tại Boston và gặp tuyển Croatia vào ngày 28/6 tại Philadelphia để khép lại vòng đấu bảng ở bảng L. Trong khi bị Canada từ chối visa, Partey vẫn được nhập cảnh tham dự hai trận đấu diễn ra trên đất Mỹ.

Trong tuyên bố gửi The Athletic, FIFA cho biết: “FIFA có thể xác nhận rằng cầu thủ Thomas Partey không thể di chuyển từ đại bản doanh của đội tuyển Ghana tại Boston (Mỹ) sang Canada để tham dự trận đấu gặp Panama ngày 17/6, do đơn xin thị thực của anh đã bị Chính phủ Canada từ chối. FIFA không tham gia vào quy trình xét duyệt nhập cư hay cấp thị thực của các quốc gia đăng cai. Cũng như các kỳ giải trước, quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và được phép nhập cảnh thuộc thẩm quyền của chính phủ nước sở tại”.

Trang web chính thức của chính phủ Canada nêu rõ rằng những người từng phạm tội hoặc bị kết án hình sự có thể bị từ chối nhập cảnh. Dù vậy, Partey hiện mới chỉ bị truy tố và vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử, chưa có phán quyết kết tội.

The Athletic cho biết đã liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Ghana và Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để đề nghị bình luận về vụ việc.

Trước thềm World Cup 2026, IRCC từng tuyên bố: “Nếu không có văn bản đồng ý của đương sự, Bộ Di trú không thể cung cấp thông tin cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định rằng việc bảo đảm an toàn cho người dân Canada luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình chào đón các đội tuyển và du khách quốc tế đến dự World Cup. Các quy định được áp dụng nhất quán, không có ngoại lệ, bất kể quốc tịch, mức độ nổi tiếng hay vai trò của cá nhân đó trong giải đấu. Các nhân viên cơ quan di trú được đào tạo chuyên môn sẽ đánh giá điều kiện nhập cảnh dựa trên luật pháp Canada. Nếu nhận thấy một cá nhân có thể gây ra rủi ro về an ninh, họ có quyền từ chối nhập cảnh”.

Theo luật Canada, quyết định nhập cảnh không nhất thiết phải đợi có bản án cuối cùng. Cơ quan di trú và biên phòng có quyền đánh giá mức độ rủi ro dựa trên hồ sơ hiện có. Một số chuyên gia luật di trú Canada cho biết việc xác định “không đủ điều kiện nhập cảnh” trong một số trường hợp có thể dựa trên "cơ sở hợp lý để tin rằng" cá nhân liên quan tới hành vi phạm tội, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào việc đã bị kết án hay chưa.

Thomas Partey bị tòa án Anh triệu tập. Ảnh: Sohu.

“Canada là một trong những quốc gia có chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất thế giới, ngay cả các ngôi sao thể thao quốc tế cũng không được miễn trừ các quy định về an ninh và điều kiện nhập cảnh". Đây là thông điệp mà Bộ Di trú Canada nhấn mạnh trước World Cup 2026.

Sẽ bị tòa hình sự Anh xét xử

Hiện Thomas Partey đang phải đối mặt với tổng cộng 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục. Vụ án sẽ được xét xử tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay nhưng có thể bị lùi sang đầu năm 2027. Theo điều kiện tại ngoại, Partey phải thông báo cho cơ quan chức năng mỗi khi có kế hoạch ra nước ngoài.

6 cáo buộc ban đầu liên quan đến 3 phụ nữ khác nhau, với các hành vi bị tố cáo xảy ra trong giai đoạn 2021-2022. Cuộc điều tra được cảnh sát London khởi động sau khi nhận được đơn tố cáo hiếp dâm vào tháng 2/2022.

2 cáo buộc bổ sung liên quan đến một phụ nữ thứ tư, bắt nguồn từ một vụ việc được cho là xảy ra từ năm 2020. Cảnh sát London mở cuộc điều tra mới sau khi nhận được đơn tố cáo về vụ việc này, và các cáo buộc được chính thức chuyển lên cơ quan chức năng vào tháng 8/2025.

Theo Ifengsport