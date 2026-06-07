Triều Tiên thử nghiệm chiến hạm mới, đặt mục tiêu sở hữu khu trục hạm 10.000 tấn

Khu trục hạm Kang Kon, chiếc thứ hai thuộc lớp Choe Hyon của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã chính thức bắt đầu các chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên vào ngày 6/6, hơn một năm sau lễ hạ thủy ban đầu vào tháng 5/2025. Sự kiện thu hút sự chú ý khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp lên tàu theo dõi quá trình thử nghiệm và đồng thời công bố tham vọng mới của Bình Nhưỡng: phát triển các khu trục hạm cỡ 10.000 tấn trong tương lai.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, Triều Tiên sẽ gia nhập nhóm rất nhỏ các quốc gia từng chế tạo thành công tàu khu trục cỡ lớn trên 10.000 tấn, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lớp Choe Hyon là lớp khu trục hạm đầu tiên trong lịch sử Hải quân Triều Tiên. Chiếc đầu tiên mang tên Choe Hyon được hạ thủy vào tháng 4/2025, trong khi Kang Kon là chiếc thứ hai. Giới quan sát cho rằng ít nhất bốn tàu cùng lớp sẽ được đóng trong giai đoạn đầu.

Với lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, các tàu lớp Choe Hyon được đánh giá là bước nhảy vọt lớn nhất của ngành đóng tàu quân sự Triều Tiên trong nhiều thập niên. Mỗi tàu được trang bị tới 74 ống phóng thẳng đứng (VLS), con số đáng chú ý nếu so sánh với nhiều lớp tàu chiến hiện đại trên thế giới.

Để đối chiếu, khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ mang 96 ống phóng, lớp Zumwalt mang 80 ống, khu trục hạm Type 052D của Trung Quốc có 64 ống và lớp Udaloy của Nga cũng khoảng 64 ống phóng.

Từ vụ lật tàu gây xôn xao đến màn trở lại bất ngờ

Các nhân viên trên tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên trong chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên. Ảnh: MW.

Kang Kon được đóng tại xưởng đóng tàu Chongjin nhưng từng trải qua một sự cố nghiêm trọng trong lễ hạ thủy hồi tháng 5/2025 khi bị lật nghiêng.

Sự cố khi đó khiến nhiều chuyên gia quốc tế nghi ngờ khả năng khắc phục của ngành công nghiệp đóng tàu Triều Tiên. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Bình Nhưỡng đã trục vớt thành công con tàu và đưa nó trở lại trạng thái nổi.

Đến ngày 8/6, tàu được chuyển tới xưởng Rajin để sửa chữa trong ụ khô trước khi tái hạ thủy vào ngày 12/6 cùng năm. Các chuyên gia cho rằng chính sự cố này là nguyên nhân khiến quá trình thử nghiệm trên biển bị chậm lại.

Hình ảnh mới nhất cho thấy Kang Kon có một số khác biệt so với tàu chị em Choe Hyon. Con tàu được cho là trang bị loại bệ phóng rocket mới, có thể phục vụ nhiệm vụ chống thiết bị bay không người lái hoặc chống lực lượng đặc nhiệm người nhái.

Ngoài ra, các tàu lớp Choe Hyon được đóng sau Kang Kon được cho là đã được điều chỉnh thiết kế. Một số báo cáo cho biết Triều Tiên đã loại bỏ pháo hạm cỡ lớn ở mũi tàu để dành không gian cho nhiều bệ phóng tên lửa thẳng đứng hơn, phản ánh xu hướng tác chiến hiện đại ưu tiên tên lửa thay vì pháo truyền thống trên các tàu mặt nước cỡ lớn.

Tham vọng sở hữu 12 khu trục hạm vào đầu thập niên 2030

Tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên trong lần thử nghiệm trên biển đầu tiên. Ảnh: MW.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, chiếc Choe Hyon đầu tiên đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trước khi biên chế chính thức. Những cuộc thử nghiệm bao gồm kiểm tra khả năng cơ động, hệ thống điều khiển và đánh giá các hệ thống tác chiến trên tàu.

Trong quá trình thử nghiệm, tàu đã phóng thật ít nhất bốn tên lửa từ các bệ phóng thẳng đứng.

Cũng trong tháng đó, ông Kim Jong-un tuyên bố Hải quân Triều Tiên đang đi đúng tiến độ để sở hữu 12 khu trục hạm vào đầu những năm 2030. Điều này đồng nghĩa Bình Nhưỡng đặt mục tiêu hạ thủy trung bình hai khu trục hạm mỗi năm.

Nếu hoàn thành kế hoạch vào năm 2032, lực lượng khu trục hạm của Triều Tiên sẽ vượt qua nhiều cường quốc hải quân truyền thống về số lượng. Hiện Hải quân Ấn Độ sở hữu 11 khu trục hạm, Pháp có 10 chiếc, Nga có 9 chiếc và Anh vận hành 6 chiếc.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc phòng nhận định số lượng không đồng nghĩa với ưu thế tuyệt đối. Dù lớp Choe Hyon được xem là bước tiến đáng kể đối với năng lực hải quân Triều Tiên, khoảng cách công nghệ giữa các tàu chiến của Bình Nhưỡng với những khu trục hạm hiện đại nhất của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc vẫn còn khá lớn.

Dẫu vậy, tốc độ phát triển hạm đội mặt nước trong những năm gần đây cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực mở rộng năng lực tác chiến trên biển, bên cạnh các chương trình tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và vũ khí chiến lược vốn được nước này ưu tiên đầu tư trong nhiều năm qua.

Theo MW