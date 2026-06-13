Những khó khăn rắc rối đội tuyển Iran gặp phải khi tới Mỹ thi đấu

Đội tuyển Iran đối mặt nhiều thử thách khi tới Mỹ thi đấu World Cup 2026, từ vấn đề thị thực, thiếu sự cổ vũ của cổ động viên đến xung đột chính trị hai bên ảnh hưởng lớn đến đội.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi World Cup ra đời năm 1930, một đội tuyển tham dự giải đấu lại đang trong tình trạng xung đột quân sự với quốc gia chủ nhà.

Dù các trận vòng bảng của World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, đội tuyển Iran sẽ chọn Mexico làm đại bản doanh trong suốt giải đấu. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên hậu cần của đội bị từ chối cấp thị thực, trong khi việc phân bổ vé cho cổ động viên Iran cũng bất ngờ bị hủy, khiến đông đảo người hâm mộ nước này không thể tới Mỹ cổ vũ đội nhà thi đấu.

Cuộc xung đột giữa Iran, Israel và Mỹ bắt đầu từ 28/2 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Quan hệ thù địch giữa Tehran và Washington cũng đã kéo dài hơn 40 năm. Kể từ vụ chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ tại Tehran cùng cuộc khủng hoảng con tin năm 1979, hai nước chưa thiết lập lại quan hệ ngoại giao chính thức.

Đội tuyển Iran đã sẵn sàng nhập cuộc. Ảnh: Sohu.

Theo thể thức mới của World Cup mở rộng, nếu cả Iran và Mỹ đều đứng nhì bảng, hai đội có thể chạm trán nhau ở vòng 32 đội vào ngày 3/7 tại Arlington, bang Texas. Trong bối cảnh hai quốc gia đang ở thế đối đầu, trận đấu này chắc chắn sẽ mang ý nghĩa vượt xa khuôn khổ thể thao.

Nhà phân tích địa chính trị Bobby Ghosh nhận định trên tạp chí Foreign Policy rằng World Cup từ lâu vẫn chịu tác động của chính trị, nhưng hiếm khi áp lực lại lớn như hiện nay. Theo ông, việc chính quyền của Tổng thống Trump liên tục gây sức ép liên quan đến sự tham dự của Iran không chỉ tạo ra thách thức cho FIFA, mà còn có nguy cơ tạo tiền lệ để các quốc gia khác sử dụng biện pháp tương tự nhằm loại bỏ những đội tuyển không mong muốn.

Một mô hình Cúp vàng World Cup rất lớn được dựng lên trên đường phố Tehran. Ảnh: Thepaper.

Từ huấn luyện viên, cầu thủ đến cổ động viên Iran đều bị cản trở

Ngày 7/6, đội tuyển Iran tới thành phố biên giới Tijuana của Mexico. Các cầu thủ mặc áo vest xanh, áo phông trắng và đeo huy hiệu vàng khắc dòng chữ "#168" nhằm tưởng niệm 168 nạn nhân thiệt mạng trong vụ Mỹ dùng tên lửa tấn công trường tiểu học Shajareh Tayebeh.

"Đáng lẽ chúng tôi phải đến đây từ tuần trước để có hai tuần thích nghi với chênh lệch múi giờ lên tới 12 tiếng. Trước những vấn đề chuyên môn, yếu tố đạo đức và nhân đạo cần được xem xét trước tiên", HLV trưởng đội tuyển Iran Amir Ghalenoei bày tỏ sự không hài lòng sau khi đặt chân tới Mexico.

Sau khi xung đột bùng phát, quá trình xin thị thực Mỹ của đội tuyển Iran diễn ra rất chậm chạp. Trong nước cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đội nên hạn chế tối đa thời gian lưu lại Mỹ. Theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Iran, FIFA đã chấp thuận cho đội chuyển đại bản doanh từ thành phố Tucson (bang Arizona, Mỹ) sang Tijuana vào cuối tháng 5.

Các cầu thủ Iran đeo huy hiệu mang hình "#168" để tưởng nhớ 168 nữ sinh bị chết vì tên lửa Mỹ. Ảnh: Sina.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj cho biết Tijuana có điều kiện thuận lợi hơn hẳn Tucson, vừa gần địa điểm thi đấu ở Los Angeles, vừa có khí hậu dễ chịu hơn.

Chỉ hai ngày trước khi đến Mexico, đội tuyển Iran mới nhận được thị thực nhập cảnh Mỹ. Tuy nhiên, 15 thành viên hậu cần, trong đó có huấn luyện viên phụ trách chuyên môn, quản lý đội, trưởng bộ phận truyền thông, phụ trách an ninh và đại diện Bộ Ngoại giao Iran, đều bị từ chối cấp visa.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đã cấp đầy đủ thị thực cần thiết cho cầu thủ và những nhân sự phục vụ trực tiếp cho việc tham dự World Cup. Tuy nhiên, cơ quan này cũng tuyên bố sẽ “không cho phép Iran lợi dụng hệ thống thị thực để đưa các phần tử khủng bố vào Mỹ dưới danh nghĩa mạo danh".

Trước đó, Đại sứ Iran tại Mexico Abolfazl Pasandideh cho biết đội tuyển Iran chỉ được phép nhập cảnh Mỹ trong ngày thi đấu và phải rời đi ngay sau trận đấu. Tuy nhiên, ngày 9/6, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã bác bỏ thông tin này, khẳng định Iran có thể nhập cảnh trước trận đấu một ngày.

Theo lịch trình mới nhất, đội tuyển Iran sẽ bay tới Los Angeles vào ngày 14/6, một ngày trước trận gặp New Zealand. Hai trận còn lại, đội cũng sẽ đến địa điểm thi đấu trước hai ngày.

HLV Amir Ghalenoei phàn nàn về những rắc rối, khó khăn đội tuyển Iran gặp phải do Mỹ gây ra khi trả lời truyền thông. Ảnh: Sina.

Los Angeles là nơi sinh sống của cộng đồng người Iran ở nước ngoài lớn nhất thế giới, đồng thời là địa điểm diễn ra hai trận đầu tiên của Iran tại vòng bảng. Đội sẽ lần lượt gặp New Zealand và Bỉ tại thành phố Inglewood vào các ngày 15 và 21/6. Ngày 26/6, Iran sẽ di chuyển tới Seattle để đối đầu Ai Cập.

Ngày 9/6, Liên đoàn Bóng đá Iran thông báo "hạn ngạch vé bất ngờ bị hủy", khiến nhiều cổ động viên đã lên kế hoạch sang Mỹ không thể vào sân. Theo thông lệ, mỗi liên đoàn thành viên được phân bổ khoảng 8% lượng vé của từng trận đấu để phân phối cho người hâm mộ đội nhà.

Liên đoàn Bóng đá Iran tuyên bố:"Chỉ còn chưa đầy ba ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Mỹ lại tiếp tục gây khó khăn cho các cổ động viên Iran muốn theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng bảng".

Đội tuyển Iran rơi vào thế khó

Tại Iran, bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất. Đội tuyển quốc gia, thường được người dân gọi thân mật là "Team Melli" (Đội tuyển Quốc gia), từ lâu được xem là niềm tự hào của đất nước.

Nhà văn và sử gia Iran Arash Azizi kể: Khi Iran giành vé dự World Cup 1998, các cuộc ăn mừng đã bùng nổ trên đường phố. "Đó là một trong những tổ chức được người Iran tin tưởng và yêu mến nhất, vượt lên trên mọi chia rẽ chính trị", ông nói.

Áo thi đấu của đội tuyển được bán tại Tehran. Ảnh: Thepaper.

Tuy nhiên, tình hình chính trị trong nước hiện đã khác, tác động lớn đến các cầu thủ. Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Iran tại Stanford University, Abbas Milani, nhận xét rằng đội tuyển Iran hiện phải chịu sức ép từ mọi phía.

"Đây gần như là một tình huống không có người thắng đối với các cầu thủ. Có người yêu cầu họ tẩy chay đội tuyển quốc gia, có người muốn họ thể hiện lập trường chính trị để lấy lòng công chúng. Trong khi đó, họ đơn giản chỉ muốn được thi đấu bóng đá", ông nói.

Dù tranh cãi liên tiếp bủa vây, sự ủng hộ dành cho đội tuyển Iran vẫn chưa biến mất. Theo BBC, bóng đá vẫn là môn thể thao được yêu thích nhất tại Iran và dự kiến hàng triệu người sẽ theo dõi hành trình của đội tuyển tại Bắc Mỹ.

Các nhà quan sát nhận định, trong bối cảnh chiến sự và căng thẳng ngoại giao chưa hạ nhiệt, chiến dịch World Cup của Iran trên đất Mỹ có thể càng thu hút sự chú ý của công chúng. Đặc biệt, nếu Iran và Mỹ thực sự đối đầu ở vòng loại trực tiếp, đây sẽ là một trong những trận đấu mang ý nghĩa chính trị lớn nhất trong lịch sử World Cup.

Lần chạm trán nổi tiếng nhất giữa hai đội diễn ra tại World Cup 1998 ở Pháp. Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Iran đã tặng đối thủ Mỹ những bông hồng trắng như một biểu tượng hòa giải, tạo nên một trong những hình ảnh đẹp nhất lịch sử bóng đá. Đến World Cup 2022 tại Qatar, hai đội gặp lại nhau và Mỹ giành chiến thắng 1-0 để đoạt vé vào vòng knock-out.

Liệu lần này hai đội có lại gặp nhau và trong bối cảnh không khí thù địch đang phủ bóng lên quan hệ hai nước, trận cầu sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy chờ xem.

Theo Thepaper