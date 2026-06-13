Đội tuyển Anh bị trộm sạch đồ trước thềm World Cup, cả đội chỉ còn 1 quả bóng

Đội tuyển Anh bị trộm cắp toàn bộ trang thiết bị trước thềm World Cup 2026, chỉ còn lại 1 quả bóng. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, đội tuyển Anh lại gặp sự cố hy hữu liên quan đến công tác an ninh khi cả lô trang thiết bị của đội bị đánh cắp trên đường vận chuyển từ bang Florida tới khu tập luyện ở bang Missouri.

Theo tờ Daily Mail, trong số những vật dụng bị lấy cắp có nhiều đôi giày thi đấu đắt tiền của các ngôi sao như Harry Kane hay Jude Bellingham. Sau khi kiểm kê, đội tuyển Anh phát hiện gần như toàn bộ dụng cụ tập luyện đã "không cánh mà bay", chỉ còn sót lại đúng một quả bóng đá.

Theo các hãng tin quốc tế, vụ việc xảy ra trong quá trình vận chuyển trang thiết bị từ đại bản doanh của đội tuyển Anh tại West Palm Beach, Florida tới khu tập luyện Swope Soccer Village. Đây sẽ là đại bản doanh của đội tuyển Anh trong ít nhất 3 tuần thi đấu tại World Cup 2026.

Đội tuyển Anh dự kiến đặt chân tới thành phố Kansas vào chiều 13/6 theo giờ địa phương, trong khi lô trang thiết bị đáng lẽ phải được vận chuyển tới nơi từ trước. Cảnh sát thành phố Kansas đã mở cuộc điều tra và xác nhận đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ trộm.

Truyền thông Anh đưa tin về vụ việc.

Một số nguồn tin cho biết tài xế xe vận chuyển lô hàng này bị nghi ngờ có liên quan vụ việc. Khi nhân viên Liên đoàn Bóng đá Anh tiến hành kiểm tra, họ phát hiện hầu hết trang thiết bị, từ giày thi đấu của các tuyển thủ đến dụng cụ và thiết bị tập luyện, đều đã bị lấy cắp. Thứ duy nhất còn lại trong lô hàng là một quả bóng.

Trước sự cố bất ngờ này, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) từ chối bình luận chi tiết nhưng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát địa phương để nhanh chóng thu hồi số trang thiết bị bị mất.

HLV trưởng Thomas Tuchel vẫn dự kiến đưa đội bước vào buổi tập đầu tiên tại địa điểm mới vào chiều thứ Bảy, 13/6. Bộ phận hậu cần của đội đang gấp rút tìm giải pháp nhằm bảo đảm kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu không bị ảnh hưởng.

Trước đó, tuyển Anh đã có màn chạy đà khá ấn tượng tại Florida khi liên tiếp đánh bại các đội tuyển New Zealand và Costa Rica trong các trận giao hữu. Đặc biệt, Jude Bellingham được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội.

Theo lịch thi đấu, tuyển Anh sẽ ra quân ở bảng L bằng trận gặp đội tuyển Croatia tại thành phố Dallas lúc 4h sáng ngày 18/6 (giờ Việt Nam). Dù gặp sự cố "mất sạch giày và đồ tập" trước giờ G, FA vẫn khẳng định mọi công tác chuẩn bị đang được triển khai theo đúng kế hoạch, với mục tiêu giúp "Tam sư" chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1966.

Theo LTN, Singtao.