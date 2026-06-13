Mỹ tung video diệt "trùm khủng bố ma túy" trong đòn không kích ở Venezuela

Mỹ xác nhận đã tiêu diệt Héctor Rusthenford Guerrero Flores, thủ lĩnh băng đảng Tren de Aragua, trong một chiến dịch tại Venezuela. Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là đòn giáng mạnh vào tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã tiêu diệt Héctor Rusthenford Guerrero Flores, còn được biết đến với biệt danh "Niño Guerrero", thủ lĩnh băng đảng tội phạm xuyên quốc gia khét tiếng Tren de Aragua, trong một cuộc tấn công được thực hiện tại Venezuela.

Theo ông Hegseth, chiến dịch được tiến hành hồi đầu tuần với sự phối hợp đầy đủ của chính quyền Venezuela. Ông mô tả đây là minh chứng cho "cam kết chung của Mỹ và Venezuela trong cuộc chiến chống các tổ chức tội phạm ma túy và khủng bố, đồng thời không để chúng có nơi trú ẩn an toàn trong khu vực Tây Bán cầu".

Tướng Francis Donovan cho biết Guerrero là đối tượng bị Bộ Tư pháp Mỹ truy nã vì bị cáo buộc chỉ đạo, tổ chức và tạo điều kiện cho các hoạt động khủng bố cũng như bạo lực trên lãnh thổ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi chiến dịch trên mạng xã hội Truth Social, coi đây là một phần trong nỗ lực trấn áp tội phạm bạo lực và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

"Chiến dịch này được phối hợp chặt chẽ với những người bạn của chúng tôi tại Venezuela, quốc gia mà chúng tôi đang hợp tác rất tốt", ông Trump viết.

Guerrero từng bị kết án 17 năm tù tại Venezuela vào năm 2018 với hàng loạt tội danh, bao gồm giết người, buôn bán ma túy, đánh cắp danh tính và tàng trữ vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, hắn đã vượt ngục khỏi nhà tù Tocorón vào năm 2023 và trở thành một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất khu vực Nam Mỹ.

Tren de Aragua ban đầu là một băng nhóm nhà tù tại Venezuela nhưng dưới sự lãnh đạo của Guerrero đã phát triển thành mạng lưới tội phạm hoạt động tại nhiều quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu. Mỹ cáo buộc tổ chức này liên quan đến buôn bán ma túy, buôn người, rửa tiền, tống tiền và nhiều hoạt động bạo lực khác. Washington đã chính thức xếp Tren de Aragua vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài hồi năm 2025.

Theo các tài liệu truy tố của Bộ Tư pháp Mỹ, Guerrero bị cáo buộc đã biến Tren de Aragua từ một băng đảng nhà tù thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có ảnh hưởng rộng khắp Tây Bán cầu. Chính phủ Mỹ từng treo thưởng tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này.

Theo Reuters, DOW