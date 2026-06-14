Tung bộ đôi hybrid mới, Kia làm gì để cạnh tranh được với xe Nhật và Trung Quốc?

Sportage Hybrid và Sorento Hybrid giúp Kia tăng tốc trong cuộc đua xe điện tại Việt Nam, nơi xe Nhật vẫn áp đảo, còn xe Trung Quốc đang tạo sức ép bằng giá bán và công nghệ.

Thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam đang nóng lên trong vài năm gần đây. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, doanh số xe hybrid năm 2025 đạt hơn 14.000 xe, tăng trên 30% so với năm trước, nhưng phần lớn thị phần vẫn nằm trong tay các thương hiệu Nhật Bản.

Giữa làn sóng đó, Kia dường như cũng không muốn đứng ngoài cuộc khi tiếp tục bổ sung Sportage Hybrid và Sorento Hybrid sau Carnival Hybrid.

Kia nghiêm túc với hybrid hơn Hyundai

Với Sportage Hybrid và Sorento Hybrid, Kia hiện có 3 mẫu xe hybrid tại Việt Nam gồm Sportage, Sorento và Carnival. Danh mục này phủ 3 nhóm khách hàng khác nhau, từ SUV cỡ C, SUV cỡ D đến MPV.

Việc bổ sung Sportage Hybrid và Sorento Hybrid giúp Kia nâng số lượng xe hybrid phân phối tại Việt Nam lên 3 mẫu, bên cạnh Carnival Hybrid.

Sportage Hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6 lít với mô tơ điện, cho công suất khoảng 230 mã lực. Sorento Hybrid cũng dùng động cơ 1.6 tăng áp kết hợp mô tơ điện, công suất gần 230 mã lực.

Trong khi đó, Carnival Hybrid hướng đến nhóm khách hàng gia đình đông người và doanh nghiệp dịch vụ, nơi yếu tố tiết kiệm nhiên liệu ngày càng được quan tâm.

Nếu xét riêng nhóm xe Hàn Quốc, Kia đang đi nhanh hơn Hyundai. Hiện Hyundai chỉ có một mẫu hybrid tại Việt Nam là Santa Fe Hybrid. Thế hệ Santa Fe trước đây cũng từng có biến thể hybrid, nhưng không tạo được nhiều dấu ấn về doanh số lẫn truyền thông.

Doanh số Santa Fe cũng đang khá trầm lắng. Trong 4 tháng đầu năm 2025, mẫu SUV cỡ D này đạt khoảng 918 xe, tương đương chưa tới 230 xe mỗi tháng. Kết quả này thấp hơn đáng kể so với Ford Everest, mẫu xe thường xuyên duy trì doanh số trên 1.000 xe mỗi tháng.

Santa Fe Hybrid hiện là mẫu xe hybrid duy nhất của Hyundai phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai.

Nếu Hyundai vẫn tiếp cận hybrid theo hướng thận trọng, Kia đã bắt đầu xây dựng danh mục sản phẩm có tính hệ thống hơn.

Dù vậy, 3 mẫu xe vẫn là con số khá khiêm tốn nếu so với các hãng Nhật. Kia chưa hiện diện ở các phân khúc có lượng tiêu thụ lớn như SUV đô thị, nơi hybrid đang dần được nhiều khách hàng quan tâm.

Xe Nhật vẫn áp đảo, xe Trung Quốc tạo thêm sức ép về giá

Nếu Kia muốn mở rộng thị phần hybrid tại Việt Nam, đối thủ lớn nhất vẫn là nhóm xe Nhật. Năm 2025, Toyota, Honda và Suzuki bán khoảng 12.700 xe hybrid, chiếm gần 90% tổng doanh số toàn thị trường. Con số này cho thấy miếng bánh hybrid tại Việt Nam đang tăng lên, nhưng phần lớn vẫn nằm trong tay các hãng xe Nhật.

Trong tháng 5, doanh số xe hybrid tại Việt Nam đạt 1.670 xe, tăng khoảng 700 xe, tương đương 42% so với cùng kỳ 2025. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn thị trường tiêu thụ 8.518 xe hybrid, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2025.

Toyota hiện là thương hiệu dẫn dắt cuộc đua hybrid tại Việt Nam với nhiều mẫu xe trải rộng ở các phân khúc khác nhau. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong đó, Toyota tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của thị trường hybrid. Trong tổng số 1.670 xe hybrid bán ra tháng 5, Toyota đóng góp gần 1.000 xe, tương đương khoảng 60% thị phần. Quan trọng hơn, hãng xe Nhật hiện có danh mục hybrid đa dạng nhất thị trường với Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Camry, Alphard và Corolla Altis.

Sự đa dạng này giúp Toyota phủ nhiều nhóm khách hàng, từ sedan, crossover đô thị đến MPV và xe cao cấp. Đây là lợi thế mà Kia chưa thể có được, dù việc bổ sung Sportage Hybrid và Sorento Hybrid đã giúp hãng xe Hàn mở rộng đáng kể lựa chọn bên cạnh Carnival Hybrid.

Honda cũng đang từng bước mở rộng hiện diện với CR-V e:HEV RS, HR-V e:HEV RS và Civic e:HEV RS. Dù danh mục không nhiều bằng Toyota, các mẫu xe hybrid của Honda vẫn duy trì sức hút nhất định, đặc biệt ở nhóm SUV gầm cao.

Lợi thế của xe Nhật không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm, mà còn ở niềm tin về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá trị bán lại.

Áp lực với Kia còn đến từ nhóm xe Trung Quốc, đặc biệt là các mẫu PHEV. Jaecoo J7 PHEV có giá 969 triệu đồng, Haval H6 Hybrid khoảng 986 triệu đồng, trong khi BYD Sealion 6 được định vị 800-900 triệu đồng. Đây là mức giá "đe dọa" trực tiếp với nhiều mẫu SUV cỡ C và D đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sealion 6 góp phần làm nóng cuộc đua hybrid tại Việt Nam với lợi thế về công nghệ PHEV và giá bán cạnh tranh. Ảnh: BYD.

Khác với xe Nhật vốn mạnh về độ bền và sự quen thuộc, xe Trung Quốc thu hút khách hàng bằng trang bị dày, công nghệ mới và khả năng chạy điện trong quãng ngắn. Điều này khiến Sportage Hybrid và Sorento Hybrid phải cạnh tranh trên nhiều mặt trận cùng lúc.

Việc đưa thêm 2 mẫu hybrid về Việt Nam cho thấy Kia đang nghiêm túc hơn trong chiến lược điện hóa so với "đồng hương" Hyundai. Tuy nhiên, để thực sự tạo dấu ấn trên thị trường, hãng xe này sẽ không chỉ phải thu hẹp khoảng cách với Toyota và Honda, mà còn phải tìm cách giữ lợi thế trước các đối thủ Trung Quốc đang ngày càng mạnh tay về giá bán và công nghệ.